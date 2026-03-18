Grupa InPost opublikowała wyniki finansowe za 2025 rok, raportując wzrost przychodów o 34% do 14,7 mld zł. Sieć maszyn Paczkomat zwiększyła się o 30% r/r, osiągając 61 196 lokalizacji w Europie.

Podsumowanie

• Przychody Grupy InPost: 14,7 mld zł (+34% r/r)

• Sieć maszyn Paczkomat: 61 196 lokalizacji (+30% r/r)

• Polska: przychody 7,18 mld zł (+10,9%), marża EBITDA 49%

• Wielka Brytania: przychody 3,56 mld zł (+207% r/r)

• Eurozone: przychody 3,97 mld zł (+19,9%), 19 310 automatów (+55% r/r)

Polska – filar z marżą 49%

Polska to główne źródło zysków Grupy. Wolumen wzrósł o 8% r/r do 763,1 mln przesyłek. Przychody osiągnęły 7 177,2 mln zł (+10,9% r/r). Skorygowana EBITDA wyniosła 3 515,3 mln zł z marżą 49,0%. W IV kwartale przychody wzrosły o 12,1%, osiągając ponad 2 mld zł. Wolne przepływy pieniężne (FCF) zamknęły się na poziomie 1 627,3 mln zł.

Eurozone – dynamiczny wzrost

Segment Eurozone obsłużył 339,5 mln przesyłek (+17% r/r). Przychody wzrosły o 19,9% r/r do 3 970,7 mln zł, a skorygowana EBITDA poprawiła się o 24,6% r/r do 615,2 mln zł. W IV kwartale przychody wzrosły o 21,6% r/r. Sieć OOH objęła ponad 43 200 lokalizacji, w tym 19 310 automatów (+55% r/r). Francja dominuje pod względem wolumenu, a Iberia i Włochy wyróżniają się najszybszym tempem wzrostu.

UK – transformacja po Yodel

W Wielkiej Brytanii wolumen przesyłek osiągnął 262,1 mln (+181% r/r), a przychody 3 563,3 mln zł (+207,2% r/r). W IV kwartale wolumen wzrósł o 240% r/r, co przełożyło się na ponad 130% wzrost przychodów. Sieć OOH osiągnęła ponad 19 200 punktów (+59% r/r), z czego 13 721 stanowią maszyny Paczkomat (+48% r/r). Skorygowana EBITDA była ujemna – wynik inwestycji w jakość usług i restrukturyzację po przejęciu Yodel.

Strategia i perspektywy

Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group, skomentował wyniki: „Rok 2025 był dla InPost kolejnym okresem dynamicznego rozwoju. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno pod względem wolumenu, jak i przychodów. Umocniliśmy pozycję lidera na europejskim rynku, jednocześnie integrując nowo przejęte spółki oraz kontynuując inwestycje w naszą sieć, technologię i działalność operacyjną”. Firma stawia sobie za cel przekształcenie europejskiego e-commerce poprzez model dostaw out-of-home i maksymalne wykorzystanie synergii operacyjnych.