Marketing sensoryczny: Jak AI zmienia doświadczenia zakupowe

Sztuczna inteligencja (AI) wprowadza nowe podejście do marketingu sensorycznego, co znacząco wpływa na doświadczenia zakupowe klientów. W badaniach przeprowadzonych przez Mood Media stwierdzono, że 42% kupujących angażuje się w komunikaty audio i wideo w sklepach, a 37% dokonuje zakupów pod ich wpływem. Jakie korzyści przynosi wykorzystanie AI w marketingu sensorycznym zarówno sprzedawcom, jak i konsumentom? Warto przyjrzeć się, jak nowoczesne technologie, takie jak Messaging Copilot, kształtują przyszłość fizycznych punktów sprzedaży.

Podsumowanie

• Sztuczna inteligencja w marketingu sensorycznym przynosi korzyści sprzedawcom i konsumentom.

• Personalizacja doświadczeń zakupowych staje się kluczowym elementem strategii marketingowych.

• Analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie zachowań klientów w sklepach.

• Rozwiązania AI, takie jak Messaging Copilot, umożliwiają dynamiczne dostosowywanie treści marketingowych.

Personalizacja doświadczeń zakupowych

W dobie cyfrowej transformacji, marketing sensoryczny zyskuje na znaczeniu dzięki możliwościom, jakie oferuje sztuczna inteligencja. AI umożliwia analizę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych doświadczeń dla klientów. Systemy AI mogą dostosować muzykę, oświetlenie oraz treści wyświetlane na ekranach digital signage w zależności od pory dnia, pogody czy demografii obecnych klientów.

Aleksandra Potrykus, specjalista ds. marketingu sensorycznego w Mood Media CEE, zauważa: „Obserwujemy fundamentalną zmianę w podejściu do marketingu sensorycznego. AI pozwala przejść od statycznych, zaplanowanych z góry doświadczeń do dynamicznych scenariuszy, które ewoluują w czasie rzeczywistym.” Takie podejście przekłada się na dłuższy czas spędzony w sklepie oraz wzrost sprzedaży.

Wykorzystanie danych w marketingu sensorycznym

Dane odgrywają kluczową rolę w marketingu sensorycznym. Z raportu Mood Media „Shopper Sentiments” wynika, że 78% konsumentów uważa, że atmosfera sklepu wpływa na ich chęć powrotu, a 75% klientów spędza więcej czasu w sklepach, które oferują przyjemną atmosferę. Personalizacja doświadczeń zakupowych może zwiększyć sprzedaż o 10%, poprawić konwersję o 40% oraz zwiększyć zaangażowanie klientów o 20%, jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review.

Współczesne systemy AI potrafią analizować ruch klientów w sklepie, identyfikując gorące i zimne strefy oraz wzorce przemieszczania się. Badania RetailNext pokazują, że sklepy, które wykorzystują takie rozwiązania, mogą zwiększyć konwersję o 8-12% poprzez optymalizację układu sklepu i strategiczne rozmieszczenie produktów. Aleksandra Potrykus dodaje: „Dzięki analizie danych możemy pomóc klientom zrozumieć, jak konsumenci poruszają się po sklepie i gdzie spędzają najwięcej czasu.”

Nowe trendy w marketingu sensorycznym

W marketingu sensorycznym pojawiają się nowe trendy, które wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji doświadczeń zakupowych. Z raportu Accenture wynika, że 91% konsumentów jest bardziej skłonnych do robienia zakupów u marek, które rozpoznają ich preferencje i dostarczają odpowiednio dopasowane rekomendacje. Systemy AI w marketingu sensorycznym wykorzystują te możliwości do dynamicznego dostosowywania treści.

Na przykład, w deszczowy dzień system może automatycznie promować parasole lub płaszcze przeciwdeszczowe, a w gorące dni – napoje chłodzące czy lody. Aleksandra Potrykus podkreśla, że „to znacznie zwiększa trafność przekazu i jego skuteczność.”

Innym interesującym rozwiązaniem jest generatywna AI, która umożliwia tworzenie spersonalizowanych treści marketingowych. Mood Media wprowadziło usługę Messaging Copilot, która automatycznie generuje komunikaty audio dostosowane do konkretnych okoliczności. „Messaging Copilot to prawdziwa rewolucja dla naszych klientów, która zapewne niebawem zawita także na polskim rynku,” mówi Potrykus. System ten może w ciągu kilku minut stworzyć profesjonalny komunikat głosowy, co oszczędza czas i zasoby, jednocześnie zapewniając wysoką jakość komunikacji.