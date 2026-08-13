Notino osiągnęło w roku fiskalnym 2025 (maj 2025 – kwiecień 2026) obrót w wysokości 1,76 mld euro, co oznacza wzrost o 11,5 proc. r/r. Firma obsługuje ponad 40 mln klientów na 27 europejskich rynkach. Polska pozostaje największym rynkiem firmy i odpowiada za ponad 15 proc. jej całkowitego obrotu. Kolejne miejsca zajmują Czechy (12 proc.) oraz Włochy i Rumunia. Najszybszy wzrost obrotów – ponad 25 proc. r/r – odnotowano w Chorwacji i na Litwie.

Podsumowanie

• Obrót 1,76 mld euro – wzrost o 11,5 proc. r/r, przyspieszenie do 27 proc. w pierwszych miesiącach 2026 r.

• Polska największym rynkiem – ponad 15 proc. całkowitego obrotu firmy

• Trzech co-CEO: Bartosz Kliś, Lukáš Havlásek i Jakub Šedý zastąpili Zbyňka Kociána

• 4 na 10 zamówień składane w aplikacji mobilnej

• 27 sklepów stacjonarnych w 8 krajach – sprzedaż stacjonarna +30 proc. r/r

Transformacja organizacyjna i zmiana kierownictwa

Rok fiskalny 2025 był dla Notino okresem fundamentalnych zmian. Firma uprościła strukturę organizacyjną i zmodyfikowała procesy decyzyjne. Po ponad sześciu latach Zbyněk Kocián przekazał zarządzanie firmą trzem co-CEO: Bartoszowi Klisiowi, Lukášowi Havláskowi i Jakubowi Šedýmu. Nowy model opiera się na podziale kompetencji pomiędzy trzy kluczowe obszary działalności.

– Transformacja nie była łatwa i w krótkiej perspektywie wpłynęła również na tempo naszego wzrostu. Mimo to zakończyliśmy rok obrotowy dwucyfrowym wzrostem, przewyższającym tempo wzrostu europejskiego rynku e-commerce – mówi Jakub Šedý, co-CEO Notino.

Kluczowe okazały się pierwsze miesiące 2026 r., które przyniosły wyraźne przyspieszenie – dynamika sprzedaży wzrosła do 27 proc. Firma utrzymała silną sytuację finansową, co umożliwia dalsze inwestycje.

Aplikacja mobilna i program lojalnościowy

Cztery na dziesięć zamówień składanych jest obecnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Notino. Firma koncentruje się na rozwoju usług cyfrowych, personalizacji doświadczeń oraz programie lojalnościowym. Po uruchomieniu w Czechach, Słowacji i na Węgrzech, program zostanie wprowadzony w Polsce w najbliższych miesiącach.

– Długoterminowej lojalności klientów nie buduje się za pomocą jednej przełomowej innowacji, lecz dzięki setkom drobnych usprawnień – mówi Lukáš Havlásek, co-CEO Notino.

Rozwój sieci stacjonarnej i model omnichannel

Notino kontynuowało rozbudowę sieci sklepów stacjonarnych w Europie. Obecnie prowadzi 27 sklepów w ośmiu europejskich krajach, a ich sprzedaż wzrosła o niemal 30 proc. r/r. Firma otworzyła m.in. pierwszy sklep w Chorwacji. Jesienią otworzy pierwszy sklep w Lublanie oraz nowy punkt w centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie.

Firma oferuje nawet 115 tys. produktów od ponad 1800 marek. Niedawno znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu TOP 500 Cross-Border Retail Europe. Centra logistyczne i magazyny zlokalizowane są w Rumunii, Czechach, Włoszech oraz Polsce.