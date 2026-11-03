Grupa OLX udostępniła narzędzie Agentic Selling 20 proc. prywatnych sprzedających na platformie Otodom w Polsce. Równocześnie skaluje DealFinder – asystenta dla kupujących w WhatsApp, testowanego wcześniej w Portugalii z udziałem 2000 użytkowników.

Oba rozwiązania zaprezentowano 27 października podczas konferencji CLAIM Online 2026. Agentic Selling wspiera wystawianie ofert, zarządzanie nieruchomościami i ich sprzedaż, a DealFinder umożliwia wyszukiwanie produktów oraz ustawianie powiadomień.

Podsumowanie

Agentic Selling jest dostępny dla 20 proc. prywatnych sprzedających na Otodom w Polsce.

DealFinder przechodzi skalowanie po testach beta w Portugalii z udziałem 2000 użytkowników.

W testach beta DealFinder osiągnął współczynnik konwersji kontaktów na poziomie 18 proc.

78 proc. uczestników badania OLX Real Estate chce informacji o ogłoszeniach zmodyfikowanych przez AI.

Narzędzia dla sprzedających i kupujących

Agentic Selling prowadzi sprzedającego przez proces od wyceny do wystawienia oferty. DealFinder działa w aplikacji WhatsApp, obsługuje wyszukiwanie tekstem, obrazem lub głosem oraz pozwala ustawiać powiadomienia o cenach i produktach.

„Agentic Selling i DealFinder działają w oparciu o jedną zasadę: sztuczna inteligencja powinna przejmować złożone zadania, a ludzie podejmować najważniejsze decyzje” – powiedział Andreas Merentitis, dyrektor ds. danych w OLX.

OLX opracowuje narzędzia, takie jak Agentic Selling, które mają zapewniać przejrzyste, oparte na danych wskazówki dotyczące ustalania cen oraz gotowe projekty ogłoszeń. Według firmy ostateczna decyzja o cenie i ujawnianiu informacji pozostaje po stronie sprzedającego.

Preferencje użytkowników platform nieruchomości

W badaniu OLX Real Estate, przeprowadzonym w październiku 2026 r. wśród osób szukających nieruchomości na platformach OLX w Polsce, Portugalii i Rumunii, najczęściej wskazywano powiadomienia o pasujących ofertach oraz narzędzia do porównywania ofert obok siebie.

Zaledwie 5 proc. respondentów zadeklarowało większe zaufanie do wyceny AI niż do szacunku człowieka, podczas gdy 36 proc. ufa szacunkom agenta nieruchomości. Badanie objęło 2819 respondentów, uwzględniając odpowiedzi kompletne i niekompletne; wyniki dotyczą użytkowników platform i nie są reprezentatywne dla wszystkich osób poszukujących mieszkania na tych rynkach.