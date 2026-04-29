Dostawa kurierska OLX – platforma ogłasza rozszerzenie współpracy z InPost o przesyłki kurierskie dostarczane bezpośrednio pod drzwi. To reakcja na dane, które pokazują, że 56 proc. kupujących online wybiera tę formę dostawy jako drugą po paczkomatach.

Podsumowanie

• OLX + InPost: dostawa kurierska pod drzwi jako nowa opcja w Przesyłce OLX.

• 56 proc. kupujących online deklaruje preferencję dla dostawy kurierskiej.

• 17 mln użytkowników miesięcznie na OLX, ~5 tys. zakupów dziennie w samej Elektronice.

• Maksymalne wymiary przesyłki: 80×50×50 cm, waga do 30 kg.

Rosnąca liczba transakcji wymusza zmiany

OLX notuje ponad 17 mln użytkowników miesięcznie, a setki tysięcy z nich regularnie kupuje i sprzedaje na platformie. W ramach usługi Przesyłka OLX dostępnych jest kilkanaście milionów ogłoszeń z opcją wysyłki. W kategorii Elektronika platforma realizuje około 5 tys. zakupów dziennie.

Dotychczas Przesyłka OLX opierała się głównie na paczkomatach InPost. Rozszerzenie o kuriera otwiera sprzedaż kategorii, które nie mieściły się w skrytkach – telewizory, mikrofalówki, większe elementy wyposażenia domu. Maksymalne wymiary przesyłki kurierskiej InPost wynoszą 80 cm × 50 cm × 50 cm przy wadze do 30 kg.

„Dynamiczny wzrost liczby transakcji na OLX pokazuje, jak ważna dla użytkowników jest wygoda i bezpieczeństwo całego procesu zakupu i sprzedaży. Chcemy, aby w przypadku większych przedmiotów ich wysyłka była równie łatwa i wygodna dla obu stron transakcji” – powiedziała Justyna Śmigaj, Senior GTM Product Manager OLX.

InPost: 763 mln przesyłek i rozwój usług kurierskich

W 2025 roku InPost obsłużył w Polsce ponad 763 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku. Operator rozwija segment usług kurierskich i współpracuje z około 100 tys. sprzedawców e-commerce w kraju. Współpraca z OLX wpisuje się w tę strategię – platforma C2C generuje wolumen uzupełniający sprzedaż B2C obsługiwane przez kurierów.

Proces nadawania pozostaje zintegrowany z platformą. Sprzedający wybiera rozmiar paczki i formę dostawy podczas dodawania oferty. Po zakupie potwierdza transakcję, przygotowuje przesyłkę i nadaje ją przez kuriera lub w punkcie odbioru. Każda transakcja w ramach Przesyłki OLX objęta jest Pakietem Ochronnym – środki trafiają do sprzedającego dopiero po odbiorze przesyłki i potwierdzeniu zgodności z zamówieniem.