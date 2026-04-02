ORLEN Paczka startuje z nową ogólnopolską kampanią parasolową pod hasłem „Pacz! Pacz! Pacz!”, która akcentuje trzy kluczowe cechy oczekiwane przez użytkowników usług logistycznych: szybkość, dostępność i wygodę. Marka wykorzystuje sieć ponad 15 000 automatów i punktów odbioru, pokazując odbiór przesyłki jako naturalny element codzienności. Kampania potrwa do 10 maja 2026 roku.

Podsumowanie

ORLEN Paczka uruchamia kampanię „Pacz! Pacz! Pacz!” promującą trzy wartości: szybkość, bliskość, wygodę.

Sieć obejmuje ponad 15 000 automatów i punktów odbioru w całej Polsce.

Standard dostawy: przesyłka dostępna następnego dnia roboczego.

Czas odbioru: wydłużony do trzech dni roboczych.

Kampania realizowana w kanałach digital i VOD (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, TVP, TVN, Polsat).

Za koncept kreatywny odpowiada agencja Dentsu Creative, planowanie mediów realizuje dom mediowy re58.

Zakres i czas trwania kampanii

Działania promocyjne ORLEN Paczki potrwają do 10 maja 2026 roku. Kampania koncentruje się na kluczowych przewagach usługi: standardzie dostawy już następnego dnia, bliskości punktów odbioru oraz elastyczności – odbiór przesyłki możliwy jest przez trzy dni robocze. To właśnie te elementy mają wzmacniać wizerunek ORLEN Paczki jako rozwiązania przewidywalnego i dopasowanego do dynamicznego stylu życia konsumentów e-commerce.

Nowa odsłona komunikacji stawia na emocje i realne potrzeby użytkowników. Historie bohaterów kampanii odzwierciedlają różne podejścia do zakupów online i odbioru przesyłek. Studentka, dla której liczy się szybkie dotarcie zamówienia do punktu odbioru. Ojciec z synem, szukający wygody i punktu wpisanego w codzienną trasę. Menedżerka potrzebująca elastyczności i większego marginesu czasowego na odbiór. Rytmiczny, lekki ton komunikacji podkreśla, że logistyka nie musi być kolejnym obowiązkiem, lecz może płynnie wpisywać się w codzienny rytm dnia.

Kanały dotarcia do odbiorców

Działania mediowe obejmują szerokie wykorzystanie kanałów digital, z szczególnym naciskiem na wideo w mediach społecznościowych. Kampania obecna jest na platformach YouTube, TikTok, Instagram oraz Facebook. Dodatkowo ORLEN Paczka wykorzystuje obecność w czołowych polskich serwisach VOD: TVP, TVN i Polsat Media. Dynamiczne formaty i nowoczesna oprawa wizualna zostały zaprojektowane z myślą o skutecznym przyciąganiu uwagi e-konsumentów.

Za koncept kreatywny odpowiada agencja Dentsu Creative. Planowanie i zakup mediów realizuje dom mediowy re58. Współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami wskazuje na kompleksowe podejście do planowania działań promocyjnych w środowisku digital.

Kontekst rynkowy ORLEN Paczki

ORLEN Paczka to jedna z najszybciej rozwijających się usług dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru w Polsce. Sieć ponad 15 000 lokalizacji zapewnia szeroką dostępność i wygodę dla użytkowników. Standard dostawy następnego dnia odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów e-commerce, którzy oczekują szybkiej realizacji zamówień.

Wydłużony czas odbioru – do trzech dni roboczych – stanowi odpowiedź na zmieniające się nawyki konsumentów. Klienci nie muszą się spieszyć z odbiorem przesyłki, co zmniejsza presję czasową i zwiększa wygodę korzystania z usługi. To rozwiązanie szczególnie istotne dla osób o nieregularnym grafiku pracy lub mieszkających w miejscach oddalonych od punktów odbioru.

„Żyjemy w biegu i od usług logistycznych oczekujemy dziś jednego: aby po prostu działały, bez konieczności ich analizowania. Właśnie dlatego w naszej kampanii stawiamy na prostą, wręcz intuicyjną grę słów. Chcemy, by każdy mógł »PACZEĆ« na to, co w dostawach najważniejsze: na szybkość, bliskość i wygodę. Słowo »PACZ« nie jest tu przypadkowe. To fragment słowa paczka, które znajduje się w naszej nazwie: ORLEN PACZka. To zaproszenie do świata, w którym logistyka jest dla człowieka, a nie na odwrót” – powiedziała Arleta Czechowska, kierowniczka zespołu marketingu ORLEN Paczka.