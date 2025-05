Poczta Polska i Żabka: Nowa umowa na obsługę paczek

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Poczta Polska podpisała nową umowę z firmą Żabka Polska Sp. z o.o., w ramach tej współpracy przeprowadzono integrację technologiczną, która ma na celu uproszczenie procesu obsługi klientów, którzy nadają i odbierają paczki w sklepach tej sieci handlowej. Co istotne, podobne rozwiązania będą w przyszłości wprowadzane we współpracy z innymi partnerami.

Podsumowanie

• Poczta Polska nawiązała współpracę z Żabką, co ułatwi obsługę paczek.

• Nowy model współpracy zakłada bezpośrednią integrację systemów.

• Klienci mogą korzystać z różnych opcji nadawania i odbierania przesyłek.

• Poczta Polska dąży do uproszczenia procesów związanych z paczkami.

Nowy model współpracy

Umowa bezpośrednia z Żabką jest pierwszym krokiem w kierunku nowego standardu współpracy z Pocztą Polską. Integracja technologiczna pozwala na bezpośrednią komunikację systemów operacyjnych obu firm, co ma na celu uproszczenie procesów związanych z obsługą przesyłek. Przejście z trójstronnego modelu współpracy na dwustronny nie wpłynie na doświadczenie klienta, ponieważ wszystkie dotychczasowe procesy związane z nadawaniem i odbieraniem przesyłek będą realizowane w taki sam sposób jak dotychczas. Taki model współpracy ma na celu zwiększenie efektywności oraz lepszą kontrolę nad operacjami, co w rezultacie przyniesie korzyści zarówno dla Pocztą Polską, jak i dla Żabki.

Korzyści dla klientów i partnerów

Bezpośrednia współpraca pomiędzy Pocztą Polską a sieciami handlowymi, takimi jak Żabka, przynosi szereg korzyści. Wśród nich można wymienić zwiększenie efektywności operacyjnej, lepszą kontrolę nad procesami oraz szybsze reagowanie na potrzeby klientów. Tego rodzaju współpraca sprzyja także wymianie pomysłów i dobrych praktyk, co prowadzi do wzrostu innowacyjności oraz tworzenia nowych produktów i usług. Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać z różnych opcji nadawania i odbierania paczek, co czyni proces bardziej dostępnym i wygodnym.

Opcje usług Poczty Polskiej

Poczta Polska oferuje różnorodne możliwości korzystania z usług paczkowych, które są dostosowane do potrzeb klientów. W ramach opcji Pocztex PUNKT klienci mają do wyboru ponad 18 tys. miejsc w całej Polsce, w których mogą nadawać i odbierać przesyłki. Wśród punktów partnerskich znajdują się sklepy Żabka oraz inne punkty należące do Grupy Eurocash, takie jak ABC, Lewiatan czy Delikatesy Centrum. Obecnie klienci Poczty Polskiej najchętniej wybierają sklepy sieci Żabka, które są dostępne w centrach miast, galeriach handlowych oraz w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Żabka Polska Sp. z o.o., ponad 17 milionów Polaków mieszka w odległości nie większej niż 500 metrów od najbliższej Żabki.

Poczta Polska dąży do tego, aby proces odbioru, nadania czy zwrotu paczki był dla klientów jak najprostszy i jak najmniej angażujący. Dzięki współpracy z Żabką, klienci mogą szybko i wygodnie załatwić sprawy związane z paczkami, przy okazji realizując inne codzienne obowiązki. Współpraca ta, rozpoczęta w 2017 roku, systematycznie się rozwija, co pozwala na zwiększenie zakresu usług pocztowych dostępnych dla osób odwiedzających sklepy tej sieci.