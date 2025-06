Temu i Poczta Polska: szybsze dostawy dla polskich klientów

Poczta Polska zacieśnia współpracę z Temu, popularną w Polsce globalną platformą handlu elektronicznego typu „direct-from-factory”. W lutym 2025 roku portal odwiedziło blisko 18 milionów Polaków. Ta bliska współpraca ma na celu płynną integrację logistyczną, co w konsekwencji zapewni szybsze dostawy dla klientów w całym kraju, realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Podsumowanie

• Poczta Polska i Temu współpracują, aby poprawić jakość usług.

• Współpraca ma na celu zwiększenie niezawodności procesu logistycznego.

• Klienci zyskają szybsze dostawy dzięki nowym rozwiązaniom.

• Temu dąży do wspierania lokalnych firm w Polsce.

Współpraca na rzecz lepszej logistyki

Współpraca między Temu a Pocztą Polską ma na celu poprawę jakości usług oraz zwiększenie niezawodności procesu logistycznego. Dzięki tej współpracy, obie firmy dążą do zapewnienia lepszego zasięgu dostaw w całym kraju, co ma na celu podniesienie zadowolenia klientów. Poczta Polska wyróżnia się wysokimi standardami realizacji dostaw, oferując m.in. telefoniczne potwierdzenia przed doręczeniem przesyłek oraz możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym. Takie podejście ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności, ale także budowanie zaufania wśród klientów.

Nowoczesne węzły logistyczne

Dzięki nowoczesnym węzłom logistycznym zlokalizowanym w Ciemnem pod Warszawą, Lisim Ogonie koło Bydgoszczy oraz Wrocławiu, Poczta Polska gwarantuje szybkie i precyzyjne sortowanie oraz przetwarzanie przesyłek. Operator krajowy obsługuje ponad 22 tysiące punktów odbioru, w tym popularne sieci sklepów, takie jak Żabka, Arhelan, Lewiatan, Delikatesy Centrum, ABC, Groszek Euro Sklep i Duży Ben. Logistyka Poczty Polskiej spełnia rygorystyczne kryteria wydajności, co pozwala na przetwarzanie zamówień jeszcze tego samego dnia oraz zapewnienie pełnej obsługi w szczytowych sezonach. Takie rozwiązania są kluczowe dla e-commerce, gdzie czas dostawy ma ogromne znaczenie dla satysfakcji klientów.

Wsparcie dla lokalnych firm

Temu, które uruchomiło model Local-to-Local w Polsce, stara się zachęcać lokalne firmy do sprzedaży na swojej platformie. Celem jest, aby 80% europejskiej sprzedaży było zaopatrywane i wysyłane z lokalnych magazynów. „Niezawodna i wydajna logistyka jest kluczem do zapewnienia pozytywnych doświadczeń zakupowych” – powiedział rzecznik Temu. Współpraca z Pocztą Polską wzmacnia możliwości realizacji zamówień w Polsce, co przekłada się na sprawniejszy proces dostawy dla klientów. Takie podejście nie tylko wspiera lokalne przedsiębiorstwa, ale także przyczynia się do rozwoju rynku e-commerce w Polsce.

Od momentu globalnego debiutu we wrześniu 2022 roku, Temu rozszerzyło swoją działalność na ponad 90 rynków na całym świecie, oferując szeroki wybór towarów w konkurencyjnych cenach. W 2024 roku Temu zostało uznane za najlepszą aplikację polecaną przez Apple oraz zdobyło polską nagrodę Blix za najlepszą promocję. Współpraca z Pocztą Polską jest kolejnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju i umacniania pozycji Temu na polskim rynku e-commerce.