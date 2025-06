Poczta Polska: nowa oferta e-sklepu z elektroniką i AGD

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Poczta Polska intensywnie rozwija swój sklep internetowy, który od ponad roku poszerza swoją ofertę. Choć początkowo dominowały artykuły związane z pocztą, obecnie w e-sklepie można znaleźć tysiące produktów z różnych kategorii – od małego AGD po nowoczesną elektronikę użytkową.

Podsumowanie

• Poczta Polska poszerza ofertę swojego e-sklepu o nowe kategorie produktów.

• W sklepie dostępne są m/in. telewizory TCL oraz smartfony z technologią NXTPAPER.

• Klienci mogą wybierać spośród produktów renomowanych marek, takich jak Cecotec czy Ducati.

• Zamówienia realizowane są za pośrednictwem usługi kurierskiej Poczty Polskiej.

Nowe kategorie produktów w ofercie Poczty Polskiej

W ostatnim czasie Poczta Polska wprowadziła do swojego e-sklepu szereg nowości, które mają na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup klientów. W ofercie znajdują się produkty marki TCL, znanej z wysokiej jakości elektroniki. Klienci mogą nabyć telewizory TCL QLED i Mini LED, a także smartfony z nowoczesną technologią NXTPAPER, która zapewnia komfort użytkowania dzięki ekranowi przyjaznemu dla wzroku. Obecność produktów TCL w ofercie Poczty Polskiej świadczy o dążeniu do zapewnienia klientom dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Oprócz TCL, Poczta Polska współpracuje z innymi renomowanymi producentami, takimi jak Cecotec, który oferuje nowoczesne małe AGD, oraz Ducati, znanym z elektrycznych hulajnóg i akcesoriów. Klienci mogą również znaleźć w ofercie tablety, tradycyjne telefony komórkowe, routery Wi-Fi, kamery samochodowe oraz elektroniczne akcesoria dla zwierząt, takie jak automatyczne poidła czy dozowniki karmy.

Smart home i inne innowacje

W ofercie Poczty Polskiej nie brakuje także produktów związanych z technologią smart home. Klienci mogą wybierać spośród czujników dymu i czadu, monitorów jakości powietrza, kamer, elektronicznych dzwonków oraz czujników ruchu. Dodatkowo, dostępne są wagi elektroniczne, termometry bezprzewodowe oraz nianie elektroniczne, które mogą ułatwić codzienne życie. Poczta Polska stara się dostarczać produkty, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów w zakresie automatyzacji i bezpieczeństwa w domach.

Mikołaj Lewandowski, Digital Commerce Business Manager w Wydziale Sprzedaży Online Poczty Polskiej, podkreśla: „Kanał e-commerce Poczty Polskiej będzie się dynamicznie rozwijał. Jestem dumny z tego, że możemy zaoferować klientom artykuły wielu rozpoznawalnych marek – takich jak TCL – które łączą wysoką jakość z innowacyjnością i przystępną ceną”.

Szeroki asortyment dla każdego

Sklep internetowy Poczty Polskiej oferuje również bogaty asortyment w kategoriach takich jak dom i ogród, zdrowie i uroda, sport i rekreacja, artykuły szkolne i biurowe, a także gadżety i upominki. Warto zwrócić uwagę na ofertę artykułów filatelistycznych, która obejmuje klasyczne znaczki, personalizowane emisje „Mój Znaczek” oraz limitowane edycje kolekcjonerskie. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi, Poczta Polska stara się zaspokoić różnorodne potrzeby swoich klientów.