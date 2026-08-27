Rozporządzenie PPWR zaczęło być stosowane 12 sierpnia 2026 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dla e-sklepów wysyłających towary za granicę oznacza m.in. obowiązki rejestracyjne i raportowe dotyczące opakowań oraz konieczność dokumentowania ich zgodności.

Od 1 stycznia 2030 r. pusta przestrzeń w opakowaniu nie będzie mogła przekraczać 50 proc. Jak wskazuje Michał Wójcik z AlsendoAlsendo to grupa firm specjalizujących się w usługach logistycznych dla e-commerce, oferująca platformy do zarządzania wysyłkami oraz integracje z przewoźnikami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.Pełna definicja w słowniku →, wypełniacze, takie jak folia bąbelkowa, chipsy styropianowe i poduszki powietrzne, będą liczone jako pusta przestrzeń.

Podsumowanie

PPWR obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE od 12 sierpnia 2026 roku.

E-sklep wysyłający towar do innego państwa staje się podmiotem wprowadzającym opakowania na tamtejszy rynek.

Przedsiębiorcy muszą rejestrować się w zagranicznych systemach EPR i cyklicznie raportować wagę oraz rodzaj materiałów.

Od 1 stycznia 2030 r. limit pustej przestrzeni w opakowaniu wyniesie 50 proc.

Obowiązki przy sprzedaży transgranicznej

Wysyłka do innego kraju wiąże się z rejestracją w zagranicznych systemach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR), takich jak niemiecki LUCID. Sklepy mają też cyklicznie raportować wagę i rodzaj użytych materiałów pakowych.

PPWR wymaga rygorystycznej weryfikacji dokumentacji dla każdego elementu przesyłki – od kartonu i foliopaku po taśmę klejącą. Każdy użyty materiał musi być objęty unijną Deklaracją Zgodności (DoC).

– Dla sektora e-commerce kluczowa jest jedna praktyczna zasada: przy kupowaniu materiałów pakowych od dostawcy trzeba żądać dokumentacji zgodności z PPWR i ją archiwizować. Sklep nie musi jej samodzielnie sporządzać, ale musi mieć do niej dostęp i pokazać ją na żądanie organu kontrolnego – wskazuje Michał Wójcik, Enterprise & Partnership Director w Alsendo.

Rozporządzenie nie określa konkretnych kwot kar. Zobowiązuje jednak państwa członkowskie do ustanowienia i egzekwowania krajowych systemów sankcji. W Niemczech kary za uchybienia ewidencyjne mogą sięgać 200 000 euro.

Ograniczenie pustej przestrzeni

Za ostateczny kształt paczki, w tym dobór jej rozmiaru i ograniczenie pustej przestrzeni, odpowiada sklep kompletujący przesyłkę. Producent lub importer odpowiada natomiast za zgodność samego opakowania i dokumentację techniczną.

– Choć systemowe zmiany ujednolicają rynek i dążą do redukcji odpadów, wiążą się z kosztami dostosowania operacyjnego. Wydatki te ostatecznie podzielą między siebie przedsiębiorcy oraz klienci, w postaci wyższych cen końcowych – dodaje Adam Zając, Cross-borderSprzedaż produktów do klientów z innych krajów za pośrednictwem platform marketplace lub własnego sklepu. W praktyce dla polskiego sklepu cross-border zaczyna się od pierwszych wysyłek do Niemiec, Czech i Słowacji.Pełna definicja w słowniku → Director w Alsendo.