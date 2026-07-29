Od 31 lipca producenci, sprzedawcy i serwisy muszą ułatwiać wydłużanie cyklu życia sprzętu elektronicznego po upływie gwarancji – taki obowiązek nakłada unijna dyrektywa Right to RepairPrawo do naprawy – regulacje i idea nakładające na producentów obowiązek umożliwienia naprawy sprzedawanych urządzeń poprzez dostępność części zamiennych, dokumentacji technicznej i wsparcia dla niezależnych serwisów. W Unii Europejskiej sformalizowane dyrektywami.Pełna definicja w słowniku →. Nowe przepisy mogą przyspieszyć rozwój re-commerceModel sprzedaży, w którym towary używane, zwrócone lub odnowione trafiają z powrotem do obiegu handlowego. Obejmuje odzież z drugiej ręki, refurbished elektronikę, outlety zwrotów i platformy C2C typu Vinted czy OLX.Pełna definicja w słowniku → w Polsce, który już dziś obejmuje 60% konsumentów kupujących lub sprzedających używane przedmioty.

Podsumowanie

• 60% Polaków kupuje lub sprzedaje używane przedmioty

• 30% badanych handlowało elektroniką w ciągu ostatnich 12 miesięcy – to jedna z najpopularniejszych kategorii.

• 65% konsumentów obawia się ukrytych wad – Right to Repair ma obniżyć tę barierę przez łatwiejszy dostęp do napraw.

• 47% planuje wzrost wydatków na produkty z drugiej ręki, a najmłodsi (do 24 r.ż.) liderują – 60% deklaruje zwiększenie budżetu.

Elektronika na rynku wtórnym: skala i bariery

Polacy przechowują w domach średnio ponad 18 nieużywanych urządzeń elektronicznych o łącznej wartości ok. 6100 zł. Najwięcej „zamrożonych” pieniędzy znajduje się w telewizorach (średnio 700 zł), komputerach (690 zł), sprzęcie AGD (670 zł) oraz telefonach i smartfonach (550 zł). Wprowadzenie ich ponownie do obiegu to korzyść dla domowych budżetów i środowiska.

Główną barierą pozostaje niepewność co do stanu technicznego – aż 65% respondentów wskazuje, że ryzyko ukrytych wad lub uszkodzeń w dużym lub bardzo dużym stopniu zniechęca do zakupu używanych produktów. Dyrektywa Right to Repair może ten trend odwrócić: łatwiejszy dostęp do części zamiennych, dokumentacji i możliwości napraw ułatwi weryfikację stanu technicznego używanego sprzętu.

„Spodziewamy się, że przełoży się to na większą dynamikę rynku wtórnego, chociaż już dziś obserwujemy bardzo duże zainteresowanie używaną elektroniką na OLX” – powiedział Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

Dane OLX: używane AGD rośnie o 6% r/r

Używany sprzęt AGD stanowi już 60% wszystkich aktywnych ogłoszeń w swojej kategorii na OLX, a segment ten powiększył się o 6% w ciągu ostatniego roku. Dominują pralki (40% ofert, mediana ceny 350 zł) i lodówki (34%, mediana 400 zł). Najmniejszy udział mają pralko-suszarki (3%), które są jednocześnie najdroższe – mediana 700 zł.

Podaż AGD rośnie, ale popyt utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wzrost zainteresowania widoczny jest w konkretnych markach: Samsung i Beko zyskały 4% wśród kupujących lodówki. W małym AGD liderują odkurzacze – wyszukiwania wzrosły o 2% w perspektywie roku.

Młodzi konsumenci napędzają re-commerce

Wydatki na produkty z drugiej ręki będą rosły. 30% badanych przeznaczyło na ten cel od 200 do 500 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 47% przewiduje wzrost wydatków. Największy udział będą mieli konsumenci do 24. roku życia – ok. 60% z nich deklaruje zwiększenie budżetu na re-commerce.

„Dla tego pokolenia używane przedmioty nie są symbolem kompromisu czy konieczności oszczędzania, ale świadomym wyborem” – dodał Kamil Szabłowski. Regulacje takie jak Right to Repair wzmacniają te postawy, pokazując że dłuższe użytkowanie produktów i ponowne wprowadzanie do obiegu to kierunek wspierany zmianami systemowymi.