Reklama internetowa w Polsce w marcu 2026 roku zdominowana była przez trzy marki: Temu, Media Expert i Allegro – wynika z danych gemiusAdReal. Łączna liczba emisji kreacji reklamowych w internecie sięgnęła 90,2 mld, a działania reklamowe online dotarły do 88,49 proc. Polaków w wieku 7–75 lat.

Podsumowanie

• 90,2 mld emisji reklam online w marcu 2026, średnia częstotliwość kontaktu: 3134 na użytkownika.

• Branża Trade wygenerowała 38,7 mld kontaktów – 42,9 proc. udziału we wszystkich reklamach digital.

• Temu lider digital z 3,8 mld kontaktów i zasięgiem 81,1 proc., przed Media Expert (3,3 mld) i Allegro (3 mld).

• Media Expert lider wydatków na reklamę radiową z 11,9 proc. udziału.

90 miliardów emisji – rynek reklamy internetowej w liczbach

W marcu 2026 roku odnotowano 90,2 mld emisji kreacji reklamowych w internecie. Średnia częstotliwość kontaktu z reklamą wyniosła 3134 na użytkownika. Średni czas trwania kontaktu z kreacją reklamową to 8,6 sekundy – 9,9 sekundy dla formatów display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo.

Średnia widoczność kreacji digital, mierzona wskaźnikiem Viewability Rate według definicji IAB, wyniosła 57,9 proc. Kreacje wideo osiągnęły wyższy wynik – 66,7 proc. kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display wskaźnik widoczności wyniósł 55 proc.

Trade z 43-procentowym udziałem w reklamie online

Najbardziej aktywną branżą pod względem liczby kontaktów reklamowych online był sektor Trade z 38,7 mld kontaktów, co przełożyło się na 42,9 proc. udziału we wszystkich kontaktach reklamowych w internecie. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,6 sekundy, a widoczność kreacji – 58 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowały się branża „Media, books, CD&DVD” z 8,2 mld kontaktów i 9 proc. udziału oraz branża odzieżowa z 4,6 mld kontaktów i 5,1 proc. udziału.

Temu, Media Expert, Allegro – podium najaktywniejszych marek

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w internecie została marka Temu, która wygenerowała 3,8 mld kontaktów reklamowych, docierając do 81,1 proc. Polaków w wieku 7–75 lat. Drugie miejsce zajął Media Expert z 3,3 mld kontaktów i zasięgiem 82,3 proc. Trzecie miejsce przypadło portalowi Allegro.pl z 3 mld kontaktów i zasięgiem 80,9 proc.

Ranking TOP 10 reklamodawców digital zamyka marka Sinsay z 0,74 mld kontaktów reklamowych.

Reklama telewizyjna – Lidl i Media Expert na czele

W telewizji branża Trade ponownie okazała się najbardziej aktywna, generując 15,3 mld kontaktów reklamowych i docierając do 90,24 proc. populacji. Udział branży w łącznej liczbie kontaktów reklamowych wyniósł 22,7 proc., a średni czas kontaktu z reklamą w telewizji wyniósł 20,5 sekundy. Drugą pozycję zajęła branża farmaceutyczna z 14,4 mld kontaktów i 21,3 proc. udziału, a trzecią – branża spożywcza z 11,4 mld kontaktów.

Najbardziej aktywnym reklamodawcą telewizyjnym był Lidl z 2,1 mld kontaktów i zasięgiem 84,4 proc. Drugie miejsce zajął Media Expert z 2 mld kontaktów i zasięgiem 84,1 proc., a trzecie – Kaufland z 1,3 mld kontaktów. W estymowanych wydatkach na reklamę TV Lidl miał udział 3,9 proc., Media Expert – 3,3 proc., a Kaufland – 2 proc.

Reklama radiowa – Media Expert z dominującym udziałem

W radiu branża Trade zanotowała 10,5 mld kontaktów reklamowych, wyprzedzając branżę farmaceutyczną z 4,8 mld kontaktów oraz motoryzacyjną z 2,8 mld kontaktów.

Najbardziej aktywnym reklamodawcą radiowym został Media Expert z 2,7 mld kontaktów i zasięgiem 83,2 proc. Na drugim miejscu znalazł się RTV Euro AGD z 0,9 mld kontaktów i 78,9 proc. zasięgu, a na trzecim – Lidl z 0,6 mld kontaktów i 79,5 proc. zasięgu. Zestawienie TOP 10 zamyka Biedronka z 0,3 mld kontaktów i 76,1 proc. zasięgu.

Pod względem udziału w wydatkach na reklamę radiową Media Expert odnotował 11,9 proc., RTV Euro AGD – 3,9 proc., a Lidl – 2,6 proc.