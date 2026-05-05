Eksport małych firm z Polski przybiera na sile – 72 proc. małych przedsiębiorstw sprzedających na eBay dociera do co najmniej 10 krajów, a ich łączny zasięg obejmuje 204 kierunki eksportowe. Przeciętny polski sprzedawca na platformie obsługuje klientów z 23 krajów rocznie, podczas gdy w tradycyjnej gospodarce średnia wynosi zaledwie 5 kierunków.

Wszyscy polscy sprzedawcy obecni na eBay prowadzą sprzedaż za granicę. To istotna różnica w porównaniu z tradycyjną gospodarką, gdzie działalność eksportową prowadzi jedynie 6,5 proc. firm w Polsce. Platformy marketplace eliminują bariery wejścia na rynki zagraniczne, które dotychczas ograniczały małe przedsiębiorstwa.

Polska wypada szczególnie dobrze na tle Unii Europejskiej. Aż 72 proc. firm z Polski obecnych na eBay dociera do co najmniej 10 rynków, podczas gdy średnia dla UE wynosi 59 proc. Wyższy jest także przeciętny zasięg za granicą – 23 kierunki wobec 18 w całej Unii. Skala globalnej obecności również wyróżnia się na tle europejskim: 39 proc. polskich sprzedawców prowadzi sprzedaż na co najmniej czterech kontynentach, podczas gdy dla całej UE ten odsetek wynosi 30 proc.

Dywersyfikacja jako tarcza antykryzysowa

Skupienie sprzedaży na jednym lub dwóch krajach oznacza większą wrażliwość na zmiany popytu. Jeśli sytuacja gospodarcza w jednym z nich się pogarsza, szybciej znajduje to odzwierciedlenie w wynikach firmy. Szersza obecność za granicą pozwala lepiej bilansować takie spadki dzięki sprzedaży w innych miejscach.

„W eksporcie liczy się dziś nie tylko skala sprzedaży, ale także jej dywersyfikacja. Z naszego raportu wynika, że połowa kierunków sprzedaży w Top 10 eBay różni się od głównych kierunków polskiego eksportu. To pokazuje, że małe firmy korzystające z platformy rozwijają sprzedaż nie tylko tam, gdzie Polska jest już silnie obecna, ale także w takich krajach jak Australia, Meksyk czy Algieria. To pomaga ograniczać ryzyko – jeśli sytuacja gospodarcza pogarsza się w jednym regionie, sprzedaż w innych częściach świata może częściowo zrekompensować ten spadek. Dzięki temu eksport staje się nie tylko źródłem wzrostu, ale także sposobem na budowanie bardziej stabilnego biznesu” – powiedziała Sara Lapi, Seller Manager for Central European Markets w eBay.

Marketplace napędzają polski e-commerce

W Polsce działa ponad 150 tys. podmiotów sprzedających online, a platformy marketplace odpowiadają za blisko 60 proc. całego e-commerce i za większość jego wzrostu. Dla mniejszych przedsiębiorstw oznacza to łatwiejszy dostęp do klientów za granicą oraz większą możliwość rozłożenia sprzedaży między różne kierunki.

Z raportu eBay wynika, że dywersyfikacja eksportu staje się dla polskich sprzedawców praktycznym sposobem wzmacniania odporności biznesu. Szersza obecność za granicą pomaga ograniczać zależność od pojedynczych kierunków sprzedaży i lepiej przechodzić przez okresy spowolnienia gospodarczego.