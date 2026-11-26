Grupa cyber_Folks zapowiedziała, że 26 listopada głosowa wersja asystenta robo_Folks trafi do paneli pierwszych 50 sklepów na platformie ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku →. Sprzedawca będzie mógł zapytać o wyniki sprzedaży lub zapasy, a także polecić asystentowi zmianę ceny lub opisu produktu. Odpowiedź usłyszy głosem Jarosława Juszkiewicza.
Podsumowanie
- 50 sklepów na Shoperze ma otrzymać dostęp do funkcji głosowej 26 listopada.
- Właściciel sklepu zatwierdza zmiany, które asystent ma wprowadzić w jego imieniu.
- Kolejne wdrożenia obejmą sklepy na PrestaShop i Sylius hostowane w cyber_Folks.
Co sprzedawca może zlecić w panelu Shopera?
robo_Folks korzysta z danych sklepu. Właściciel może zapytać, które produkty kończą się w magazynie, poprosić o zmianę opisu pod kątem konkretnej grupy klientów albo zlecić obniżkę ceny o 10 proc. Asystent ma zwrócić uwagę sprzedawcy, jeśli polecenie wygląda na pomyłkę. Przy reklamacji może przygotować odpowiedź na podstawie informacji o kliencie i jego zamówieniu.
Podczas premiery w Warszawie Patryk Pawlikowski, odpowiedzialny w grupie za produkt, pokazał na żywo działanie asystenta w panelu Shopera. W osobnym filmie przedstawiono przygotowania sklepu do Black Friday. Asystent zauważył w nim kask wyceniony na 39 zł zamiast 390 zł. Przy kolejnej promocji ostrzegł właścicielkę, że zastosowanie rabatu podniosłoby cenę części przecenionych już produktów. Przygotował też szkic zamówienia u dostawcy, którego wysyłkę miała zatwierdzić właścicielka.
ElevenLabs i Jarosław Juszkiewicz przy głosowej wersji robo_Folks
Grupa po raz pierwszy zaprezentowała głosową wersję robo_Folks 25 listopada w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Moduł powstał we współpracy z ElevenLabs. Jarosław Juszkiewicz, przez lata znany kierowcom jako polski głos nawigacji w Mapach Google, użyczył głosu na podstawie umowy licencyjnej. Pytanie do asystenta można wypowiedzieć lub wpisać na czacie, a odpowiedzi wysłuchać albo ją przeczytać.
Wersję tekstową cyber_Folks udostępnia od kwietnia 2025 r. Według grupy w III kwartale 2026 r. asystent przeprowadził około 27 tys. rozmów z klientami w Polsce, Rumunii i Francji. Odpowiadało to 55 proc. rozmów na czacie wsparcia. Dane dotyczą obsługi klientów cyber_Folks w okresie poprzedzającym premierę modułu głosowego w Shoperze.
PrestaShop i Sylius – zadania na serwerze sklepu
Po pierwszym wdrożeniu na Shoperze grupa planuje stopniowo udostępniać funkcję głosową sklepom na PrestaShop i Sylius, które korzystają z hostingu cyber_Folks. W tych sklepach asystent działa również na poziomie serwera, więc właściciel nie musi instalować dodatkowego modułu. Może zapytać na przykład o przyczynę błędu 500. W poszukiwaniu przyczyny asystent analizuje logi, kod sklepu i zgodność jego składników.
Według cyber_Folks do zadań asystenta należy również edycja plików konfiguracyjnych, tworzenie kopii sklepu i dostosowanie kodu do nowszej wersji PHP. Zmiany na serwerze wymagają zgody właściciela i wcześniejszego wykonania kopii zapasowej. Podczas premiery Łukasz Piecuch, dyrektor technologiczny grupy, omówił przypadek sklepu na PrestaShop, w którym od zgłoszenia awarii do jej usunięcia minęły 3 minuty i 12 sekund.
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