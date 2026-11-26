Grupa cyber_Folks zapowiedziała, że 26 listopada głosowa wersja asystenta robo_Folks trafi do paneli pierwszych 50 sklepów na platformie ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku →. Sprzedawca będzie mógł zapytać o wyniki sprzedaży lub zapasy, a także polecić asystentowi zmianę ceny lub opisu produktu. Odpowiedź usłyszy głosem Jarosława Juszkiewicza.

Podsumowanie

50 sklepów na Shoperze ma otrzymać dostęp do funkcji głosowej 26 listopada.

Właściciel sklepu zatwierdza zmiany, które asystent ma wprowadzić w jego imieniu.

Kolejne wdrożenia obejmą sklepy na PrestaShop i Sylius hostowane w cyber_Folks.

Co sprzedawca może zlecić w panelu Shopera?

robo_Folks korzysta z danych sklepu. Właściciel może zapytać, które produkty kończą się w magazynie, poprosić o zmianę opisu pod kątem konkretnej grupy klientów albo zlecić obniżkę ceny o 10 proc. Asystent ma zwrócić uwagę sprzedawcy, jeśli polecenie wygląda na pomyłkę. Przy reklamacji może przygotować odpowiedź na podstawie informacji o kliencie i jego zamówieniu.

Podczas premiery w Warszawie Patryk Pawlikowski, odpowiedzialny w grupie za produkt, pokazał na żywo działanie asystenta w panelu Shopera. W osobnym filmie przedstawiono przygotowania sklepu do Black Friday. Asystent zauważył w nim kask wyceniony na 39 zł zamiast 390 zł. Przy kolejnej promocji ostrzegł właścicielkę, że zastosowanie rabatu podniosłoby cenę części przecenionych już produktów. Przygotował też szkic zamówienia u dostawcy, którego wysyłkę miała zatwierdzić właścicielka.

ElevenLabs i Jarosław Juszkiewicz przy głosowej wersji robo_Folks

Grupa po raz pierwszy zaprezentowała głosową wersję robo_Folks 25 listopada w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Moduł powstał we współpracy z ElevenLabs. Jarosław Juszkiewicz, przez lata znany kierowcom jako polski głos nawigacji w Mapach Google, użyczył głosu na podstawie umowy licencyjnej. Pytanie do asystenta można wypowiedzieć lub wpisać na czacie, a odpowiedzi wysłuchać albo ją przeczytać.

Wersję tekstową cyber_Folks udostępnia od kwietnia 2025 r. Według grupy w III kwartale 2026 r. asystent przeprowadził około 27 tys. rozmów z klientami w Polsce, Rumunii i Francji. Odpowiadało to 55 proc. rozmów na czacie wsparcia. Dane dotyczą obsługi klientów cyber_Folks w okresie poprzedzającym premierę modułu głosowego w Shoperze.

PrestaShop i Sylius – zadania na serwerze sklepu

Po pierwszym wdrożeniu na Shoperze grupa planuje stopniowo udostępniać funkcję głosową sklepom na PrestaShop i Sylius, które korzystają z hostingu cyber_Folks. W tych sklepach asystent działa również na poziomie serwera, więc właściciel nie musi instalować dodatkowego modułu. Może zapytać na przykład o przyczynę błędu 500. W poszukiwaniu przyczyny asystent analizuje logi, kod sklepu i zgodność jego składników.

Według cyber_Folks do zadań asystenta należy również edycja plików konfiguracyjnych, tworzenie kopii sklepu i dostosowanie kodu do nowszej wersji PHP. Zmiany na serwerze wymagają zgody właściciela i wcześniejszego wykonania kopii zapasowej. Podczas premiery Łukasz Piecuch, dyrektor technologiczny grupy, omówił przypadek sklepu na PrestaShop, w którym od zgłoszenia awarii do jej usunięcia minęły 3 minuty i 12 sekund.