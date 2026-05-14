Sprzedaż komunijna online na platformie ERLI w sezonie 2026 pokazuje dominację zakupów mobilnych i rosnącą rolę mniejszych miejscowości. Aż 62 proc. wartości sprzedaży w kategorii Dziecko pochodzi z aplikacji mobilnej, a średnia wartość koszyka w mobile jest wyższa niż na desktopie.

Podsumowanie

• Mobile: 62 proc. wartości sprzedaży w kategorii Dziecko z aplikacji, wyższy średni koszyk niż na desktopie

• Geografia: mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców kupują najchętniej, mimo że Mazowsze generuje najwyższe wyniki

• Rowery BMX: wzrost sprzedaży o 708 proc. m/m, lider dynamiki wśród prezentów

• Kierownice gamingowe: +244 proc. m/m, gogle VR: +152 proc. m/m

• Pudełka komunijne: +419 proc. m/m, stoły i krzesła ogrodowe: +1111 proc. m/m

Mobile dominuje zakupy prezentowe

Dane transakcyjne platformy ERLI za okres od 1 kwietnia do 3 maja 2026 roku pokazują, że zakupy komunijne odbywają się głównie ze smartfonów. Aplikacja mobilna generuje 62 proc. wartości sprzedaży w kategorii Dziecko, a użytkownicy mobile nie tylko kupują częściej, ale też wydają więcej – średnia wartość koszyka w aplikacji przekracza tę z komputerów stacjonarnych.

Największy ruch na platformie przypada na godziny 18:00–19:00, co oznacza, że zakupy realizowane są poza standardowymi godzinami pracy. Najaktywniejszymi dniami zakupowymi były niedziele, poniedziałki i wtorki. Trend ten wpisuje się w szerszą zmianę zachowań – spontaniczne zakupy z telefonu zastępują zaplanowane sesje przed ekranem komputera.

Według danych ERLI sprzedaż w kategorii Dziecko napędzana jest przez mniejsze miejscowości. Choć najwyższe wyniki wygenerowało województwo mazowieckie, to mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców najchętniej kupują produkty z tej kategorii. To sygnał, że e-commerce w mniejszych ośrodkach rośnie szybciej niż w dużych aglomeracjach.

Prezenty: od klasyków po gaming i elektronikę

Wśród prezentów komunijnych widoczny jest zwrot w kierunku większych i bardziej specjalistycznych zakupów. Największą dynamikę wzrostu notują rowery BMX – sprzedaż wzrosła o 708 proc. miesiąc do miesiąca. To klasyczna kategoria prezentowa, która w 2026 roku zyskała nowe życie.

Elektronika i sprzęt gamingowy rosną równie dynamicznie. Sprzedaż kierownic gamingowych zwiększyła się o 244 proc. m/m, a gogli VR o 152 proc. m/m. Produkty wspierające kreatywność i rozwój pasji również zaliczają wzrosty – mikrofony i słuchawki odnotowały wzrost o 31 proc. m/m, a tablety graficzne o 216 proc. rok do roku.

Hulajnogi pozostają jednym z najpopularniejszych prezentów komunijnych, ale konsumenci coraz chętniej wybierają też produkty związane z aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu – wzrosty sprzedaży notuje m.in. podkategoria piłka nożna. Dużym zainteresowaniem cieszą się trampoliny ogrodowe.

„Tegoroczne dane pokazują, że zmienia się nie tylko sposób robienia zakupów komunijnych, ale również samo podejście do prezentów” – powiedziała Dominika Maciejewska, dyrektorka ds. marketingu w ERLI. „Jeszcze kilka lat temu dominowały klasyczne upominki i uniwersalne prezenty, dziś coraz częściej wybierane są produkty dopasowane do zainteresowań i codziennych aktywności dzieci.”

Tradycyjne pamiątki i organizacja przyjęć w domu

Mimo rosnącej popularności nowoczesnych prezentów, tradycyjne symbole i pamiątki związane z uroczystością pozostają ważne. Sprzedaż artykułów komunijnych wzrosła o 136 proc. m/m. Największe skoki zanotowały pudełka komunijne – aż o 419 proc. m/m. Księgi pamiątkowe urosły o 150 proc. r/r, obrazki i ramki o 283 proc. r/r, figurki i statuetki o 77 proc. r/r, a albumy o 34 proc. r/r.

Dane sprzedażowe wskazują na rosnącą popularność organizacji komunijnych przyjęć w domu lub przydomowym ogrodzie. Sprzedaż stołów i krzeseł ogrodowych wzrosła o 1111 proc. m/m. Choć start sezonu wiosennego ma tu znaczenie, jednoczesny wzrost wydatków na oprawę uroczystości wskazuje na powiązanie z przygotowaniami do komunii. W górę poszły girlandy (+168 proc. m/m), toppery (+62 proc. m/m), balony (+52 proc. m/m), serpentyny i konfetti (+52 proc. m/m), butle z helem (+102 proc. m/m), obrusy (+136 proc. m/m) i serwetki (+79 proc. m/m).