Temu dołączył do International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) jako członek generalny, rozszerzając program ochrony własności intelektualnej platformy, która działa w ponad 90 rynkach na całym świecie. IACC zrzesza ponad 250 firm i organizacji z 40 krajów walczących z podrabianiem towarów i piractwem.

Podsumowanie

• 250+ firm i organizacji w sieci IACC z 40+ krajów

• 6700+ marek w bazie monitoringu proactive

• 38 mln obrazów i 9 mln słów kluczowych w systemie

• 99,9% zgłoszeń takedown rozstrzyganych w ciągu 3 dni roboczych

• 1500+ marek we współpracy przez Brand Guardian Initiative

Członkostwo w IACC i współpraca branżowa

Temu dołącza do IACC jako General Member i będzie uczestniczył w grupach roboczych koalicji, dzieląc się doświadczeniami z zakresu zwalczania podrabianych towarów. Bob Barchiesi, prezes IACC, potwierdził, że organizacja cieszy się z członkostwa Temu i oczekuje jego aktywnego udziału w działaniach na rzecz bezpieczniejszego ekosystemu online.

To nie jest pierwsza współpraca Temu z IACC. W maju 2025 roku platforma podpisała memorandum o porozumieniu z organizacją i dołączyła do Marketplace Advisory Council (MAC) jako członek założycielski – forum zrzeszającego marketplace’y, dostawców płatności i globalne marki. Członkostwo generalne poszerza ten zakres o udział w grupach roboczych i inicjatywach całej koalicji.

System egzekwowania praw własności intelektualnej

System ochrony IP Temu obejmuje cały cykl działalności platformy – od weryfikacji sprzedawców i kontroli przed publikacją oferty, po monitoring ofert 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Baza danych monitoringu proactive obejmuje ponad 6700 marek, wykorzystując 38 milionów obrazów i 9 milionów słów kluczowych do automatycznego wykrywania potencjalnych naruszeń.

Platforma deklaruje, że ponad 99,9% zgłoszeń usunięcia treści rozstrzyganych jest w ciągu trzech dni roboczych, ze średnim czasem rozstrzygnięcia poniżej jednego dnia roboczego. Te dane dotyczą całego systemu takedown – od momentu zgłoszenia przez właściciela marki do usunięcia naruszającej oferty.

Brand Guardian Initiative

Program Brand Guardian Initiative, uruchomiony w kwietniu 2024 roku, łączy Temu bezpośrednio z ponad 1500 markami. Inicjatywa dostarcza narzędzia do egzekwowania praw własności intelektualnej, wsparcie indywidualne oraz regularne raporty z danych o egzekwowaniu. Jest to mechanizm partnerski – zamiast modelu wyłącznie reaktywnego, platforma współpracuje z właścicielami marek przy identyfikacji i usuwaniu naruszeń.