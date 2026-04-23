TrustMate.io, lider rynku systemów opinie klientów e-commerce, przejął Zaufane.pl – trzeciego co do wielkości gracza w Polsce. Dzięki akwizycji wrocławska spółka przekroczyła 50% udziału w segmencie sklepów internetowych korzystających z zewnętrznego oprogramowania do recenzji. Transakcji towarzyszy runda finansowania z udziałem Mansun Capital oraz ekspansja na rynki włoski i rumuński.

Podsumowanie

TrustMate przekracza 50% udziału w rynku recenzji e-commerce w Polsce po przejęciu Zaufane.pl.

Mansun Capital objął 90% nowej emisji akcji, 10% przypadło dotychczasowym inwestorom prywatnym.

Oddziały w Rumunii i we Włoszech otwarte w Q4 2025 notują wzrosty powyżej pierwotnych założeń.

Platforma obsługuje ponad 15 tysięcy firm w kilkunastu krajach, z klientami takimi jak 4F, Wittchen czy eobuwie.

Konsolidacja rynku recenzji w Polsce

Przejęcie Zaufane.pl wzmacnia pozycję TrustMate.io jako rynkowego standardu w Polsce. Co drugi sklep internetowy korzystający z profesjonalnych narzędzi do zarządzania opiniami buduje reputację na technologii TrustMate. Do grona dotychczasowych klientów – 4F, Wittchen, eobuwie – dołączają teraz odbiorcy przejętej platformy, zyskując dostęp do technologii zbierania i analizy recenzji.

„Konsolidacja rynku pod marką TrustMate.io to jasny sygnał, że polska technologia wyznacza dziś standardy w całym regionie. Przekroczenie progu 50% udziału w Polsce to fundament, na którym z sukcesem budujemy naszą obecność na europejskim kontynencie” – powiedział Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TrustMate.io.

Akwizycję sfinansowano poprzez nową emisję akcji. 90% rundy objął polsko-brytyjski Mansun Capital wraz z nowymi aniołami biznesu. 10% stanowiło finansowanie follow-on od dotychczasowych inwestorów prywatnych. Na pokładzie pozostają fundusze VC: poznański INventures oraz Next Road Ventures.

„TrustMate operuje w segmencie, gdzie efekty sieciowe i skala bazy opinii tworzą trwałą przewagę konkurencyjną, niezwykle trudną do replikacji. Przejęcie Zaufane.pl to domknięcie pozycji standardu branżowego w Polsce, co radykalnie zmienia profil ryzyka i potencjał wyceny” – mówi Kamil Kucharczyk, Partner Mansun Capital.

Ekspansja na południe Europy

Oddziały w Rumunii i we Włoszech, otwarte w czwartym kwartale 2025 roku, notują wzrosty powyżej pierwotnych założeń. Rynek włoski rozwija się szczególnie dynamicznie – system inteligentnych podpowiedzi TrustMate pozwala tam zbierać opinie o średniej długości ponad 230 znaków, co jest wynikiem nieosiągalnym dla lokalnej konkurencji.

Spółka poinformowała jednocześnie, że proces przejęcia kolejnego gracza w regionie CEE jest na etapie finalizacji, co ma zamknąć dominację TrustMate.io w Europie Środkowo-Wschodniej.

Recenzje jako infrastruktura zaufania w erze AI

Platforma łączy budowanie zaufania konsumenckiego z optymalizacją pod wyszukiwarki generacyjne (GEO). System inteligentnych podpowiedzi sprawia, że modele AI – ChatGPT, Gemini, Claude – częściej wskazują klientów TrustMate jako liderów kategorii. Obecnie z usług korzysta ponad 15 tys. firm w kilkunastu krajach Europy, w tym LPP, 4F, Wittchen i eobuwie.

„Jakość oraz wiarygodność treści opinii bezpośrednio przekłada się na to, czy sklep pojawia się w odpowiedziach Claude, ChatGPT czy Gemini. Polskie firmy e-commerce, które dziś inwestują w rzetelny, szczegółowy social proof, budują aktywo, które za dwa-trzy lata będzie równie strategiczne, jak pozycja w organicznych wynikach Google dekadę temu” – podsumowuje Kucharczyk.