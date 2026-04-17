Wolt nawiązał partnerstwo z delio supermarket online, rozszerzając ofertę e-grocery o realizację większych zakupów spożywczych w 2–3 godziny. Klienci mogą wybrać najbliższy dostępny termin dostawy lub zaplanować ją z wyprzedzeniem na wybraną porę dnia.

Podsumowanie

• Wolt i delio supermarket online nawiązały partnerstwo w segmencie e-grocery.

• Dostawa większych zamówień spożywczych w 2–3 godziny – nie tylko produkty convenience.

• Klient wskazuje okno czasowe: termin natychmiastowy lub zaplanowany z wyprzedzeniem.

• Partnerstwo rozszerza Wolta poza segment szybkich dostaw na pełnowymiarowe zakupy.

Wolt wchodzi w planowane zakupy spożywcze

Wolt, znany do tej pory przede wszystkim z dostaw posiłków i produktów convenience, poszerza swoją obecność w segmencie e-grocery. Partnerstwo z delio supermarket online umożliwia klientom zamawianie pełnowymiarowych zakupów spożywczych – nie tylko impulsowych – z dostawą w ciągu 2–3 godzin.

Dla platformy to ruch wpisujący się w rosnący segment e-grocery w Polsce. Kategorię tę cechuje wzrost szybszy niż średnia e-commerce (+22,4% r/r) i coraz silniejsza konkurencja: sieci handlowe z własną logistyką, wyspecjalizowane platformy spożywcze i operatorzy last-mile. Wolt, konkurując o czas i koszyk zakupowy polskich konsumentów, stawia na rozszerzenie oferty poza dotychczasowe kategorie.

Elastyczne okna czasowe zamiast dostaw na żądanie

Kluczową zmianą w modelu jest wybór okna dostawy. W klasycznym quick-commerce liczy się czas reakcji mierzony w minutach. W nowym modelu z delio użytkownik wskazuje termin dostawy – najbliższy dostępny lub taki, który pasuje do planu dnia. Dłuższe okno realizacji (2–3 godziny) sprzyja większym koszykom. Zaplanowane zakupy obejmują więcej kategorii i więcej produktów niż zamówienia impulsowe – co przekłada się na wyższą wartość koszyka dla platformy i dla partnera.

Wolt buduje platformę dostaw

Wolt rozszerza zasięg usług poza restauracje i sklepy convenience, obejmując platformą apteki, supermarkety i kolejne kategorie. Po integracji z delio użytkownicy mają dostęp do pełnowymiarowego asortymentu spożywczego bez opuszczania aplikacji. Dla delio partnerstwo oznacza dostęp do bazy klientów Wolta i infrastruktury logistycznej ostatniej mili – bez konieczności samodzielnego budowania sieci kurierskiej.