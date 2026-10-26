Tylko 28 z 1665 przebadanych polskich sklepów internetowych uzyskało ocenę A, oznaczającą pełną gotowość do współpracy z agentami AI w modelu przyjętym przez Agentic Readiness Index. Średni wynik polskiej próby wyniósł 21,2 punktu na 100 możliwych, a niemal 98 proc. sklepów otrzymało ocenę D lub F.

Badanie Digitree Group objęło bezinwazyjną analizę publicznie dostępnej infrastruktury aktywnych sklepów. Nie przeprowadzano rzeczywistych transakcji, a wyniki opisują badane próby, nie cały rynek polski ani europejski.

Podsumowanie

Ocenę A uzyskało 28 z 1665 badanych polskich e-sklepów, czyli 1,7 proc. próby.

W oddzielnej próbie 395 sklepów europejskich średni wynik wyniósł 29,1 punktu na 100.

Ponad 93 proc. polskich witryn miało braki lub błędy w danych produktowych istotnych dla systemów AI.

Tylko 38 badanych sklepów udostępniało informacje o rozwiązaniach pozwalających AI samodzielnie obsługiwać koszyk i zamówienia.

Indeks ocenia trzy obszary

Agentic Readiness Index (ARI) ocenia przygotowanie infrastruktury sklepów do współpracy z agentami AI. Obejmuje standardy i identyfikację sklepu, możliwości komunikacji oraz obsługi operacji zakupowych, a także wykrywalność danych produktowych.

W polskiej próbie niemal 1 proc. sklepów osiągnął częściową gotowość. Wśród sklepów z wybranych rynków europejskich ocenę A uzyskało 10 proc. badanych, choć 86 proc. otrzymało ocenę D lub F.

Dane produktowe i obsługa transakcji

Według analizy Digitree Group około 90 proc. polskich sklepów nie blokuje publicznych treści narzędziom wykorzystywanym przez OpenAI lub Google. Dostęp do treści nie oznacza jednak, że dane o ofercie są zrozumiałe dla systemów AI.

Digitree Group wskazuje, że 94 proc. przebadanych sklepów nie udostępnia w formie odpowiedniej dla agenta AI kompletnych informacji o cenach i dostępności produktów. W obszarze komunikacji ze sklepem oraz realizacji transakcji polskie witryny uzyskały średnio 3 punkty na 100, wobec ponad 12 punktów w badanej próbie europejskiej.

– W takim przypadku agent AI może odnaleźć produkt i nawet zaproponować go użytkownikowi, ale nie przejdzie do dalszych etapów zakupu. Dla konsumenta oznacza to konieczność powrotu do tradycyjnej ścieżki zakupowej, nawet jeśli wcześniejsze etapy zostały już wykonane z pomocą AI – tłumaczy Jakub Mazurkiewicz, CEO, Euvic Organic Search (Digitree Group).

UCP w polskiej próbie

Zweryfikowany manifest Universal Commerce ProtocolKoncepcja otwartego, ustandaryzowanego protokołu wymiany danych między sklepami, marketplace'ami, systemami płatności i logistyki, mająca zastąpić fragmentaryczne integracje jednym wspólnym językiem komunikacji w e-commerce.Pełna definicja w słowniku → (UCP) miało 37 sklepów z polskiej próby, czyli nieco ponad 2 proc. badanych. Digitree Group zaznacza, że UCP jest jednym z rozwijanych standardów komunikacji między sklepami internetowymi a agentami AI, a nie jedynym sposobem obsługi agentic commerce.