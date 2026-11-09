W pierwszej połowie 2026 r. liczba zamówień cyklicznych produktów fizycznych wzrosła o 10,4 proc. rok do roku, podczas gdy ogólna liczba zamówień w analizowanych sklepach zwiększyła się o 4,1 proc. – wynika z raportu Juo przygotowanego we współpracy z Mastercard i PayU. Przychody subskrypcyjne stanowiły średnio 34,5 proc. całkowitych przychodów sprzedawców objętych analizą.

Podsumowanie

61 proc. badanych Polaków w wieku 18–60 lat korzysta regularnie lub okazjonalnie z subskrypcji produktów fizycznych.

Przeciętny klient subskrypcji wydał na nie 604 zł w pierwszej połowie 2026 r.

59 proc. zakończonych subskrypcji obejmowało tylko jedno zrealizowane zamówienie.

21 proc. użytkowników cyklicznych zakupów doświadczyło nieudanej płatności.

Produkty kupowane cyklicznie

W badaniu konsumenckim 44 proc. ankietowanych deklarowało regularne korzystanie z subskrypcji produktów fizycznych. Najpopularniejszą kategorią były artykuły spożywcze, które regularnie lub okazjonalnie zamawiało w tym modelu 50 proc. badanych. Kolejne miejsca zajęły kawa – 29 proc., suplementy diety i witaminy – 26 proc., karma dla zwierząt – 24 proc. oraz kosmetyki i beauty boxy – 22 proc.

Wygodę i automatyzację zakupów jako korzyść wskazało 78 proc. respondentów oceniających subskrypcje produktów fizycznych. Jednocześnie 67 proc. użytkowników subskrypcji oczekuje przypomnienia o nadchodzących płatnościach, 66 proc. – powiadomienia przed automatycznym odnowieniem, a 63 proc. – łatwiejszego anulowania usługi.

Utrzymanie klienta i płatności

Średni czas trwania analizowanych subskrypcji wynosił 187 dni. Wśród powodów rezygnacji z subskrypcji nadmierny zapas produktu był najczęściej wskazywany w trzech kategoriach: kosmetykach i pielęgnacji, żywności i napojach oraz suplementach.

Najczęstszą metodą opłacania subskrypcji ogółem była karta płatnicza lub portfel cyfrowy, wskazywane przez 35 proc. samodzielnie płacących użytkowników. Przy cyklicznych zakupach produktów fizycznych BLIKIEM płaciło 31 proc. takich użytkowników, a kartą lub portfelem cyfrowym – 30 proc. Wśród osób, które doświadczyły nieudanej płatności, 18 proc. czasowo wstrzymało subskrypcję, a 8 proc. całkowicie z niej zrezygnowało.

Agenci AI w modelu subskrypcyjnym

Raport Mastercard „A Short History of the Future of Shopping and Payments” wskazuje, że codzienne, powtarzalne zakupy mogą być jednymi z pierwszych zadań powierzanych agentom AI. Według autorów raportu o subskrypcjach produktów fizycznych technologia mogłaby dostosowywać częstotliwość dostaw do bieżących potrzeb konsumenta, co mogłoby ograniczać problem nadmiernego zapasu produktów.

„Warunkiem powodzenia tej zmiany jest jednak zaufanie. Konsument powinien sam określać zakres uprawnień agenta AI, mieć przejrzysty obraz realizowanych transakcji i zachować możliwość zmiany lub cofnięcia swojej decyzji” – mówi Daria Auguścik, VP, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.