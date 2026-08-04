Ponad 65 proc. młodych Polaków w wieku 18–35 lat wykorzystuje sztuczną inteligencję przy podejmowaniu decyzji zakupowych – wynika z raportu opublikowanego przez Shopfully Poland i Centrum Analiz Marketingowych Akademii Leona Koźmińskiego. Najczęściej są to narzędzia takie jak ChatGPT, Gemini czy Copilot. Choć większość respondentów korzysta z AI sporadycznie, technologia ta stopniowo przenika do głównego nurtu zachowań konsumenckich.

Podsumowanie

• 65,5 proc. respondentów (18–35 lat) deklaruje wykorzystanie AI przy decyzjach zakupowych

• 12,2 proc. korzysta z AI regularnie, 24,7 proc. od czasu do czasu, 28,6 proc. bardzo rzadko

• 30 proc. nie używa AI – z tego 23,2 proc. nie widzi potrzeby, 6,8 proc. zamierza zacząć

• Najbardziej cenione funkcje: filtrowanie informacji i oszczędzanie czasu

AI jako narzędzie doradcze, nie agent zakupowy

Z badania wynika, że AI jest obecnie wykorzystywany głównie na etapie szukania informacji, porównywania produktów i sprawdzania opinii. Respondenci cenią przede wszystkim funkcje pozwalające oszczędzać czas i ograniczać nadmiar informacji.

– Ponad 65% deklarowanego wykorzystania AI przez młodych Polaków w decyzjach zakupowych pokazuje, że technologia wyszła już poza fazę ciekawostki i eksperymentowania. AI staje się elementem codziennego procesu, szczególnie na etapie szukania informacji, porównywania produktów, sprawdzania opinii i ograniczania ryzyka wyboru – mówi dr Jolanta Tkaczyk, prof. ALK, dyrektor Centrum Analiz Marketingowych Akademii Leona Koźmińskiego.

Jednocześnie autorka zaznacza, że nie oznacza to jeszcze pełnej masowej transformacji handlu detalicznego. Mamy raczej do czynienia z masową adopcją AI jako narzędzia doradczego, ale nadal z wczesnym etapem zmiany głębszych zachowań konsumenckich.

Sklepy muszą zadbać o dane dla algorytmów

Dla branży handlowej to sygnał, że tradycyjne metody prezentacji produktów mogą stopniowo tracić na znaczeniu. Jeśli konsumenci coraz częściej korzystają z AI jako pośrednika w procesie wyszukiwania informacji, sklepy muszą zadbać nie tylko o atrakcyjność oferty dla człowieka, ale również o czytelność i jakość danych produktowych wykorzystywanych przez algorytmy.

– Na obecnym etapie rozwoju sztucznej inteligencji mówimy przede wszystkim o optymalizacji ścieżki zakupowej, a nie o fundamentalnej zmianie modelu zakupów. Narzędzia oparte na AI usprawniają wyszukiwanie produktów, porównywanie ofert oraz selekcję informacji, dzięki czemu konsumenci mogą szybciej i wygodniej podejmować decyzje – stwierdza Andrzej Wojciechowicz z firmy doradczej FMCG Business Consulting.

Zdaniem eksperta, wyniki badania sugerują etap przejściowy pomiędzy fazą eksperymentowania a trwałym zakorzenieniem nowych nawyków. Jednocześnie przedsiębiorstwa handlowe wykorzystują te same technologie do personalizacji ofert oraz proponowania produktów komplementarnych, zwiększając skuteczność działań sprzedażowych.