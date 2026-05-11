Asystent AI Allegro jest dostępny dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej marketplace’u. Platforma podjęła decyzję o pełnym wdrożeniu po kilku miesiącach testów, podczas których z narzędzia skorzystało ponad 600 tys. kupujących. Rozwiązanie uzupełnia tradycyjną wyszukiwarkę o kontekstowe wsparcie sztucznej inteligencji, umożliwiając zakupy poprzez swobodną rozmowę zamiast ręcznego filtrowania ofert.

Podsumowanie

• Ponad 600 tys. użytkowników przetestowało asystenta AI w fazie pilotażowej na Allegro.

• Narzędzie dostępne jest w aplikacji mobilnej i zastępuje tradycyjne filtrowanie ofert rozmową kontekstową.

• Kupujący definiują potrzebę przez pryzmat celu, beneficjenta lub problemu do rozwiązania.

• W kolejnych miesiącach Asystent pomoże w budowaniu koszyka i kompletowaniu zamówień od jednego sprzedawcy.

Wyszukiwanie zadaniowe zamiast produktowego

Asystent AI w aplikacji mobilnej Allegro uzupełnia tradycyjną wyszukiwarkę o możliwość kontekstowej rozmowy. Zamiast przeglądać setki wynikowych kart produktów i stosować filtry, użytkownik opisuje swoją potrzebę w formie swobodnej wymiany. Narzędzie pomaga porównać parametry i dopasować produkt do oczekiwań kupującego bez ręcznego przeszukiwania katalogu.

Faza testowa potwierdziła skalę zainteresowania – ponad 600 tys. aktywnych użytkowników skorzystało z zakupów wspieranych asystentem. Platforma zareagowała na te dane decyzją o udostępnieniu narzędzia pełnej bazie użytkowników aplikacji mobilnej.

Zmiana dotyczy nie tylko interfejsu, ale samego sposobu formułowania zapytań. Kupujący wspierani przez AI przechodzą od wyszukiwania konkretnych produktów do opisywania zadań. Zamiast frazy „buty trekkingowe” użytkownik pyta „jadę w góry, co kupić”. Potrzeby definiowane są przez pryzmat celu, beneficjenta lub konkretnego problemu – asystent pełni rolę doradcy, który proponuje rozwiązania.

Kupujący weryfikują rekomendacje AI

„Dotychczasowy model wyszukiwania – po marce czy konkretnym produkcie – w rozmowie z AI zmienia się w stronę podejścia zadaniowego – pytamy >>jadę w góry, co kupić<< zamiast >>buty trekkingowe<<. Asystent staje się doradcą, przed którym stawiamy konkretne wyzwanie, szukając inspiracji lub rozwiązania złożonego problemu. Co ciekawe, użytkownicy nie korzystają z podsuwanych rekomendacji bezkrytycznie, a aktywnie weryfikują kompetencje algorytmu: dopytują o szczegóły i proszą o uzasadnienie otrzymanych odpowiedzi. Dzięki temu budują zaufanie do asystenta i polecanych przez niego produktów” – komentuje Krzysztof Grześkowiak, Head of Search w Allegro.

Wyniki testów wskazują, że interakcja z AI nie polega na ślepym akceptowaniu rekomendacji. Użytkownicy zadają pytania doprecyzowujące, proszą o uzasadnienie wyborów i porównują alternatywy. Ten mechanizm budowania zaufania różni się od tradycyjnego modelu wyszukiwania, gdzie wynik jest przyjmowany bez dodatkowej weryfikacji.

Plan rozwoju: koszyk i zamówienia od jednego sprzedawcy

Allegro deklaruje dalszy rozwój narzędzia. W kolejnych miesiącach Asystent AI ma wspierać kupujących w trzech obszarach: kompletowaniu zamówienia od jednego sprzedającego, ułatwieniu budowania koszyka zakupowego oraz znalezieniu najatrakcyjniejszej oferty. Rozwój funkcjonalności sugeruje, że platforma traktuje asystenta jako element szerszej strategii poprawy doświadczenia zakupowego, a nie jednorazowy dodatek do interfejsu.