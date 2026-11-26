65 proc. klientów e-sklepów objętych badaniem na zlecenie AlsendoAlsendo to grupa firm specjalizujących się w usługach logistycznych dla e-commerce, oferująca platformy do zarządzania wysyłkami oraz integracje z przewoźnikami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.Pełna definicja w słowniku → wybrałoby sklep z prostszym zwrotem, nawet gdyby produkt kosztował w nim nieco więcej. Ankietowani co najmniej raz zwrócili zakup online w ciągu 12 miesięcy przed badaniem. Zwroty zakupów z weekendu Black Friday mogą trafić do sklepów w grudniu, w czasie szczytu świątecznych wysyłek.

Podsumowanie

95 proc. badanych konsumentów sprawdzało zasady zwrotu przed pierwszym zakupem w nowym sklepie.

Wysoka opłata za przesyłkę zwrotną zniechęca do odesłania zakupu 70 proc. ankietowanych konsumentów.

46 proc. badanych polskich firm sprzedających online przenosi koszt zwrotu na klienta.

Co klienci biorą pod uwagę przy wyborze sklepu

W badaniu na zlecenie Alsendo 70 proc. konsumentów wskazało, że wygoda zwrotu wpływa na wybór sklepu. Ponad jedna trzecia ankietowanych oczekuje, że odeśle towar bezpłatnie lub za najwyżej 5 zł. Najczęściej wybieraną formą nadania był automat paczkowy – 56 proc. badanych wysłało w ten sposób ostatni zwrot.

Koszt obsługi zwrotu i czas oczekiwania na pieniądze

Z osobnego badania sprzedawców na zlecenie Alsendo wynika, że obsługa jednego zwrotu kosztuje badane firmy najczęściej od 10 do 15 zł. Około jedna trzecia tych firm oferuje darmowe zwroty.

85 proc. badanych konsumentów uznaje zwrot pieniędzy w ciągu 10 dni od odesłania towaru za akceptowalny. W tym czasie pieniądze odzyskało 60 proc. ankietowanych. W badaniu sprzedawców 40 proc. firm podało, że potrzebuje na refundację co najmniej 11 dni.

Zwroty po Black Friday

Black Friday przypada 27 listopada. Kupujący przez internet ma co do zasady 14 dni od otrzymania towaru na odstąpienie od umowy i kolejne 14 dni na jego odesłanie. Przepisy przewidują wyjątki, m.in. dla produktów wykonanych na indywidualne zamówienie i towarów szybko psujących się. Zwroty zakupów z ostatniego weekendu listopada mogą więc napływać przez cały grudzień.

„Black Friday trzeba planować razem z logistyką zwrotów, a nie tylko z kampanią i wysyłką. Pomaga kilka prostych rozwiązań: czytelne zasady zwrotu przy produkcie, etykieta lub kod nadania generowane przez klienta bez drukowania, możliwość nadania paczki w automacie lub punkcie, automatyczne powiadomienia o statusie oraz współpraca z więcej niż jednym przewoźnikiem na wypadek przeciążeń” – mówi Michał Wójcik, Enterprise & Partnership Director w Alsendo.

Jak przeprowadzono badania?

SW Research przeprowadził oba badania metodą CAWI na zlecenie Alsendo. Badanie konsumentów odbyło się w lutym 2026 roku i objęło 800 osób. Badanie sprzedawców odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2026 roku wśród 300 polskich firm sprzedających online od co najmniej roku.