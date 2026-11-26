W badaniu przeprowadzonym na zlecenie SMSAPI przed Black Friday 2026 47 proc. respondentów deklaruje mniejsze zaufanie do marek korzystających z treści marketingowych generowanych przez AI. Jednocześnie 74 proc. badanych uważa, że wszystkie reklamy i oferty tworzone przez AI powinny być oznaczane.

Podsumowanie

Z AI przy zakupach korzysta 65 proc. badanych, wobec 48 proc. przed rokiem.

Co czwarty badany uważa, że marki zawsze informują wprost o użyciu AI w reklamie.

Najczęściej wskazywaną obawą związaną z AI przy zakupach są oszustwa – wymienia je 32 proc. badanych.

Oznaczanie reklam i zaufanie do marek

Więcej respondentów uważa, że reklama stworzona przez AI może być równie dobra jak tradycyjna, niż jest przeciwnego zdania. Wykorzystywanie AI w marketingu 31 proc. badanych uznaje za synonim nowoczesności.

„Kupujący sami sięgają po AI, ale od marek oczekują jasnej informacji, kiedy treść powstała z jej pomocą. W sezonie, w którym oszuści często podszywają się pod znane sklepy i osoby, zaufanie buduje przejrzystość” – mówi Maja Wiśniewska-Hardek, Head of Marketing w SMSAPI.

AI w zakupach przed Black Friday

Badani najczęściej używają AI do sprawdzania cen – robi to 30 proc. respondentów. Najszybciej rośnie korzystanie z czatów do porównywania parametrów produktów: w ciągu roku odsetek wzrósł o 10 pkt proc.

Informacji o promocjach w narzędziach takich jak ChatGPT, Gemini czy Perplexity szuka 11 proc. badanych, wobec niecałych 5 proc. przed rokiem. Sklep z polecenia AI wybiera 7 proc. respondentów, wobec 2 proc. rok wcześniej.

Badanie „Zainteresowanie promocjami na Black Friday 2026” przeprowadzono na zlecenie SMSAPI w dniach 5–10 listopada 2026 r. metodą CAWI na grupie 1000 osób w panelu SurvGo firmy BioStat.