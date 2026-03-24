eBay Live, interaktywny format live shopping rozwijany przez eBay, otwiera przed polskimi sprzedawcami nowe możliwości sprzedaży na rynku niemieckim. Rozwiązanie łączy transmisje na żywo z handlem internetowym i pozwala prezentować produkty, odpowiadać na pytania kupiących oraz sprzedawać je w czasie rzeczywistym – zarówno w formule „Kup teraz”, jak i w modelu aukcyjnym. Format dostępny jest bezpośrednio na platformie i w aplikacji eBay.

Dostępność dla polskich sprzedawców

Choć eBay Live nie jest dostępny dla polskich konsumentów, mogą z niego korzystać polscy sprzedawcy posiadający aktywne oferty na eBay.de i kierujący swoją sprzedaż do klientów w Niemczech. Dla firm rozwijających sprzedaść transgraniczną to dodatkowy sposób na zwiększenie widoczności na jednym z najważniejszych rynków e-commerce w Europie i szansa, by wyróżnić się nie tylko ceną, ale także sposobem prezentacji oferty.

– Dla polskich przedsiębiorców eBay Live może być szczególnie skutecznym narzędziem w kategoriach, w których o decyzji zakupowej decydują nie tylko cena, lecz także zaufanie, jakość i sposób prezentacji. Obecnie platforma koncentruje się na dwóch głównych kategoriach: przedmiotach kolekcjonerskich oraz modzie, a wkrótce oferta ma zostać rozszerzona o kolejne segmenty – mówi Sara Lapi, Seller Manager for Central European Markets w eBay.

Bezpieczeństwo i zgłoszenia

eBay Live zapewnia ochronę kupujących i sprzedawców, a cały proces sprzedaży odbywa się według jasnych zasad. W przypadku aukcji platforma stosuje rozwiązania wspierające ich przejrzysty przebieg, takie jak automatyczne wydłużenie czasu licytacji, jeśli oferta pojawi się tuż przed końcem. Sprzedawcy zainteresowani prowadzeniem transmisji mogą skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie eBay Live. Po spełnieniu wymagań platforma informuje o przyznaniu dostępu.

Zastosowanie w różnych kategoriach produktów

Format może być szczególnie atrakcyjny dla firm działających w kategoriach takich jak przedmioty kolekcjonerskie, moda czy akcesoria vintage. Wspiera nie tylko sprzedaż, ale także budowanie marki i rozwój relacji z odbiorcami na rynku zagranicznym. Dzięki możliwości prezentacji produktów w czasie rzeczywistym i odpowiadania na pytania kupujących, sprzedawcy mogą lepiej zaprezentować wartość swoich ofert i zbudować zaufanie wśród niemieckich klientów.