Wyniki Zalando za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują przyspieszenie rozwoju europejskiej platformy modowej. GMV grupy wzrosło o 21,7 proc. w ujęciu sprawozdawczym, przychody zwiększyły się o 23,8 proc., a skorygowany zysk operacyjny (EBIT) osiągnął 65 mln euro – z czego 10 mln euro to bezpośredni efekt synergii po przejęciu ABOUT YOU. Skorygowana marża EBIT poprawiła się z 1,9 proc. do 2,2 proc.

Podsumowanie

• GMV +21,7 proc. r/r, przychody +23,8 proc. – wzrost dzięki AI i integracji ABOUT YOU

• Skorygowany EBIT 65 mln euro, marża EBIT wzrosła z 1,9 proc. do 2,2 proc.

• B2C: 62,3 mln aktywnych klientów (rekord), średnie wydatki na klienta +2,9 proc. do 305 euro

• B2B: sprzedaż +23,6 proc. do 297 mln euro, EBIT 26 mln euro, marża 8,6 proc.

Wyniki finansowe: wzrost przychodów i marż

Zalando zameldowało mocny start 2026 roku. W pierwszym kwartale grupa wygenerowała przychody wyższe o 23,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przy jednoczesnej poprawie rentowności. Skorygowany EBIT wyniósł 65 mln euro, a marża EBIT awansowała z 1,9 proc. do 2,2 proc.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wynik operacyjny było przejęcie ABOUT YOU. Z 65 mln euro skorygowanego EBIT aż 10 mln euro wynika bezpośrednio z synergii integracyjnych. Oznacza to, że około 15 proc. zysku operacyjnego grupy w I kwartale pochodzi z niedawnej akwizycji – potwierdzając tezę, że konsolidacja europejskiego rynku fashion e-commerce nabiera realnych wymiarów finansowych.

Grupa potwierdziła prognozy na cały rok 2026 dla wszystkich wskaźników, co sugeruje, że zarząd nie widzi ryzyka makroekonomicznego, które mogłoby zakłócić aktualny trend wzrostowy.

Segment B2C: rekordowa baza klientów

W segmencie detalicznym Zalando osiągnęło rekordowe 62,3 mln aktywnych klientów. Model oparty na wielu aplikacjach – głównej aplikacji Zalando oraz zintegrowanej platformie ABOUT YOU – pozwolił na zwiększenie zasięgu i częstotliwości zakupów. Średnie wydatki przypadające na jednego klienta wzrosły o 2,9 proc. do 305 euro.

Spółka rozwija także ofertę w kierunku re-commerce. W Polsce i regionie CEE uruchomiono kategorię Pre-owned dla dzieci, odpowiadając na rosnący popyt na produkty z drugiej ręki.

Sztuczna inteligencja w operacjach Zalando

Zalando inwestuje w AI na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, rozwija swojego Asystenta w kierunku „prawdziwego towarzysza stylu życia” – narzędzia, które ma personalizować rekomendacje produktowe i upraszczać proces zakupowy. Po drugie, wdraża zaawansowane roboty w sieci logistycznej, co przekłada się na szybkość realizacji zamówień i koszty operacyjne. Po trzecie, wykorzystuje generatywną AI do przyspieszenia procesu wprowadzania nowych produktów do katalogu – element istotny dla platformy z milionami SKU.

Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando na Europę Środkowo-Wschodnią, podkreślał, że w Polsce spółka skupiła się na usprawnianiu doświadczeń zakupowych i rozwoju rozwiązań AI, które „upraszczają zakupy, zwiększają wygodę korzystania z platformy i sprawiają, że całe doświadczenie staje się bardziej intuicyjne”.

Segment B2B: ZALORA i Connected Retail

Segment B2B Zalando – obejmujący rozwiązania dla sprzedawców i marek (m.in. Connected Retail, ZALORA) – również odnotował wzrost. Raportowana sprzedaż zwiększyła się o 23,6 proc. do 297 mln euro. Skorygowany EBIT segmentu wyniósł 26 mln euro, przy marży EBIT na poziomie 8,6 proc. To wyraźnie wyższa marża niż w segmencie B2C (2,2 proc.), co odzwierciedla odmienną strukturę kosztową usług B2B – mniejsze obciążenie marketingiem i logistyką bezpośrednią.