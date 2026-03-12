Zalando SE opublikował wyniki finansowe za 2025 rok, odnotowując dwucyfrowy wzrost we wszystkich kluczowych wskaźnikach. Przychody Grupy wzrosły o 16,8% do 12,3 miliarda euro, a skorygowany EBIT zwiększył się o 15,6% do 591 milionów euro. Spółka ogłosiła również program skupu akcji własnych o wartości do 300 milionów euro.

Podsumowanie

Przychody Grupy: 12,3 miliarda euro (+16,8% rok do roku)

Skorygowany EBIT: 591 milionów euro (+15,6%)

GMV wieloplatformowe: 17,6 miliarda euro

Aktywni klienci: 62 miliony (nowy rekord)

Segment B2B: przychody 1,1 miliarda euro (+14,6%)

Synergie po przejęciu ABOUT YOU: realizacja €100 mln przyspieszona o rok (2028 → 2027)

Program skupu akcji: do 300 milionów euro

Wzrost przychodów i rentowność

Zalando zamknął 2025 rok z przychodami na poziomie 12,3 miliarda euro, co oznacza wzrost o 16,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Skorygowany zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) osiągnął poziom 591 milionów euro, zwiększając się o 15,6%. Firma oczekuje dalszego przyspieszenia i kontynuacji rentownego wzrostu w 2026 roku, co stanowi kolejny kamień milowy w kierunku osiągnięcia średnioterminowych celów na 2028 rok.

W segmencie B2C wieloplatformowe podejście firmy zwiększyło GMV (wartość towarów) do 17,6 miliarda euro, przy czym skorygowany EBIT w tym segmencie wyniósł 536 milionów euro. Liczba aktywnych klientów odnotowała nowy rekord, osiągając poziom 62 milionów. W segmencie B2B przychody wzrosły o 14,6% do 1,1 miliarda euro, a skorygowany EBIT wzrósł ponad dwukrotnie.

Strategia AI i agentic commerce

Zalando kontynuuje realizację swojej strategii, z powodzeniem wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji na swojej platformie danych i infrastruktury. Spółka wyznacza kierunek nowej generacji w tzw. agentic commerce w Europie – modelu, w którym AI wspomaga procesy zakupowe klientów.

Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando, podkreślił rolę technologii AI w kształtowaniu doświadczeń klientów: „Wraz z wprowadzeniem programu lojalnościowego Zalando Plus jeszcze bardziej wzmacniamy te relacje – widzimy, że więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej odkrywa naszą zróżnicowaną ofertę z obszaru mody, sportu i beauty. Dzięki integracji narzędzi opartych na AI oraz treści generowanych przez sztuczną inteligencję formujemy inspirującą, prawdziwie spersonalizowaną i konwersacyjną ścieżkę zakupową, dopasowaną do indywidualnych stylów naszych klientów.”

Przejęcie ABOUT YOU i synergia

Po przejęciu ABOUT YOU, Zalando poczyniło wyjątkowy postęp w zakresie realizacji synergii. Spółka dąży do osiągnięcia zapowiadanej stopy realizacji synergii w wysokości 100 milionów euro w 2028 roku, ale obecnie planuje osiągnąć ten cel o rok wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Integracja ABOUT YOU wzmocniła pozycję Grupy na rynku i otworzyła nowe możliwości dla klientów oraz partnerów w całej Europie. W regionie Europy Centralnej i Wschodniej był to przełomowy okres, a współprace takie jak z Top Model czy dynamiczny rozwój kampanii w kategorii Sport pozwoliły tworzyć angażujące działania bliskie codziennemu życiu klientów.

Ekspansja jednostki B2B SCAYLE

Jednostka oprogramowania B2B Zalando, SCAYLE, rozszerza działalność na rynek amerykański. Platforma zabezpieczyła znaczące zwycięstwo, podpisując umowę na wspieranie globalnej działalności „direct-to-consumer” dla Levi Strauss & Co. Ekspansja na rynek USA stanowi istotny krok w międzynarodowym rozwoju jednostki B2B Grupy.

Program skupu akcji własnych

W oparciu o mocne wyniki za 2025 rok oraz przekonanie Zalando co do realizacji średnioterminowej ekspansji marży i silnej generacji gotówki, firma ogłasza program skupu akcji własnych o wartości do 300 milionów euro. Program ma na celu zwrot nadwyżki kapitału akcjonariuszom.

Grupa oczekuje dalszego przyspieszenia i kontynuacji rentownego wzrostu w 2026 roku, wykorzystując skalowanie innowacji AI w całej swojej działalności.