Klarna: 36% Polaków kupuje w zagranicznych sklepach online

Wzrost sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów oraz dotarcie do wcześniej niedostępnych grup konsumentów to kluczowe korzyści, które sprzedawcy zauważają po rozpoczęciu działalności na rynkach zagranicznych. Ekspert Klarny wyjaśnia, jak skutecznie rozwijać działalność międzynarodową oraz dlaczego model cross-border e-commerce zwiększa potencjał rozwoju biznesu.

Podsumowanie

• Wzrost liczby Polaków kupujących w zagranicznych sklepach internetowych wynosi 36%.

• Bezpieczne metody płatności są kluczowe dla sukcesu sklepów internetowych.

• Programy afiliacyjne wspierają sprzedaż międzynarodową, ograniczając ryzyko.

• Klarna oferuje narzędzia, które zwiększają wartość koszyka zakupowego.

Bezpieczeństwo transakcji online jako klucz do sukcesu

Z danych zawartych w raporcie „E-commerce w Polsce 2024” firmy badawczej Gemius wynika, że coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. W ubiegłym roku 36% polskich konsumentów skorzystało z tej opcji, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do roku 2023. Taki trend przynosi wymierne korzyści dla sprzedawców. Raport Izby Gospodarki Elektronicznej „Cross-border e-Commerce. Marka bez granic” wskazuje, że wszyscy ankietowani sprzedawcy, którzy wdrożyli model cross-border, odnotowali wzrost sprzedaży. Co więcej, 25% merchantów uważa, że kluczowym czynnikiem sukcesu sklepów internetowych na rynkach zagranicznych jest wprowadzenie bezpiecznych metod płatności.

Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarnie, podkreśla, że ponad połowa sklepów współpracujących z Klarną sprzedaje za granicą. Tysiące polskich merchantów, którzy wdrożyli tę formę płatności, potwierdzają, że ich przychody ze sprzedaży zagranicznej znacząco wzrosły. „Sprzedawcy podkreślają, że globalna rozpoznawalność marki pomaga im zdobywać zaufanie klientów i budować relacje. Klarna kojarzy się z bezpiecznymi zakupami – konsumenci przekazują dane sprawdzonemu partnerowi i wiedzą, że chroni ich program ochrony kupujących, który gwarantuje zwrot środków w przypadku niedostarczenia zamówienia” – mówi Dwulit.

Marketing afiliacyjny jako wsparcie dla sprzedaży

Wzrost sprzedaży międzynarodowej nie jest jedynie efektem wprowadzenia bezpiecznych płatności, ale także skutecznych działań marketingowych. Uczestnictwo w programach afiliacyjnych to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, które umożliwia sklepom internetowym dotarcie do zagranicznych klientów poprzez współpracę z zaufanymi partnerami. Programy afiliacyjne ograniczają ryzyko i koszty ekspansji, ponieważ sklepy płacą tylko za faktyczną sprzedaż, a nie za sam ruch. Współpraca z partnerami afiliacyjnymi zapewnia szybki dostęp do zaangażowanych klientów, co jest szczególnie istotne, gdy rozpoznawalność marki na nowym rynku jest jeszcze niska.

Klarna, poprzez współpracę z ponad 30 wiodącymi sieciami afiliacyjnymi, takimi jak AWIN, CJ czy Tradedoubler, umożliwia sklepom online dotarcie do milionów konsumentów na całym świecie. Przystąpienie do programu Klarny daje sklepom internetowym możliwość szerokiej ekspozycji w aplikacji zakupowej oraz dostępu do bazy 93 milionów użytkowników na całym świecie. „Sklepy działające w ekosystemie Klarny odnotowują roczny wzrost wartości koszyków zakupowych o 25–30 proc., a liczba odwiedzających strony partnerów rośnie dzięki bezpośredniemu przekierowaniu użytkowników aplikacji do wybranych sklepów” – dodaje ekspert.

Personalizacja i algorytmy w aplikacji Klarna

Algorytmy w aplikacji Klarna pozwalają na dostarczanie konsumentom spersonalizowanych propozycji na podstawie analizy ich preferencji zakupowych. Dzięki wbudowanej przeglądarce klienci mogą przechodzić bezpośrednio na stronę danego sklepu, a samo zamówienie jest realizowane w obrębie aplikacji. Połączenie trafnych rekomendacji, wygodnej ścieżki zakupowej oraz gwarancji bezpieczeństwa transakcji przekłada się na wyższe wskaźniki konwersji oraz większe średnie wartości koszyka. Długofalowo, takie podejście pozwala na budowanie i rozszerzanie grona zadowolonych, lojalnych klientów.