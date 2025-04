PayPo wprowadza płatności odroczone w Comfino

PayPo to znany dostawca płatności odroczonych w Polsce, który zyskał uznanie wśród klientów e-commerce w różnych branżach. W ostatnim czasie firma nawiązała współpracę z giełdową spółką Comperia.pl, co umożliwi klientom sklepów oferujących płatności Comfino korzystanie z rozwiązań PayPo. Tomasz Hadzik, Executive Vice President w PayPo, podkreśla, że współpraca ta jest naturalnym krokiem w kierunku dostarczania kompleksowych rozwiązań płatniczych, które odpowiadają na potrzeby współczesnych konsumentów.

Podsumowanie

• PayPo nawiązało współpracę z Comfino, co zwiększa dostępność płatności odroczonych.

• Płatności odroczone zyskują na popularności w Polsce, a połowa ankietowanych korzysta z tej metody.

• W e-commerce, brak opcji płatności odroczonych może skutkować rezygnacją z zakupów.

• Comfino oferuje płatności w ponad 3 tys. sklepów, co zwiększa ich dostępność.

Wzrost popularności płatności odroczonych

Płatności odroczone stają się coraz bardziej popularne w Polsce, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego dla Comfino. Z danych wynika, że niemal każdy z ankietowanych słyszał o tej metodzie finansowania, a połowa z nich skorzystała z niej w przeszłości. Miłosz Mickiewicz z Grupy Comperia.pl SA zaznacza, że oferta Comfino ma na celu zaspokojenie potrzeb jak najszerszego grona klientów. Wprowadzenie płatności odroczonych do oferty jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą formą płatności.

W e-commerce płatności odroczone nie są już traktowane jako opcja dodatkowa. Raport PayPo wskazuje, że blisko 70% konsumentów zrezygnowało z zakupów w sklepach internetowych, które nie oferowały tej metody płatności. Dla wielu klientów stała się ona domyślnym sposobem opłacania zakupów. Wprowadzenie płatności odroczonych w sklepach online przyczyniło się do wzrostu liczby nowych klientów, co jest korzystne zarówno dla sprzedawców, jak i dla konsumentów.

Współpraca PayPo i Comfino

Współpraca PayPo z Comfino ma na celu zwiększenie dostępności płatności odroczonych w różnych branżach. Tomasz Hadzik podkreśla, że dzięki tej współpracy możliwe będzie dotarcie do większej liczby partnerów biznesowych. Comfino oferuje płatności w ponad 3 tys. sklepów internetowych i stacjonarnych, co znacząco zwiększa zasięg płatności odroczonych. Miłosz Mickiewicz zwraca uwagę na łatwość, z jaką można wdrożyć rozwiązania płatnicze Comfino, co sprawia, że są one dostępne dla szerokiego grona sprzedawców.

Dzięki współpracy z PayPo, Comfino wzbogaca swoją ofertę o płatności odroczone, co jest istotne w kontekście rosnącej konkurencji na rynku e-commerce. Wprowadzenie tej metody płatności może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów oraz poprawy wyników sprzedażowych sklepów. Warto zauważyć, że płatności odroczone są dostępne nie tylko w tradycyjnych branżach, ale także w sektorach, które wcześniej rzadko oferowały takie rozwiązania, jak medycyna czy jubilerstwo.