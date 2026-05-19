Polska umacnia pozycję centrum innowacji płatniczych w Europie – mówi Marta Życińska, dyrektor generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, zapowiedziała powstanie centrów kompetencji w Warszawie i Gdańsku oraz kontynuację testów płatności tęczówką oka. Zapowiedzi padły podczas kongresu Impact’26 w Poznaniu (13–14 maja).

96 proc. Polaków otwartych na nowości

Polska wyróżnia się na tle innych rynków otwartością konsumentów na nowe technologie płatnicze. Życińska wskazała, że aż 96 proc. Polaków deklaruje gotowość wypróbowania nowoczesnych form płatności.

„Jesteśmy bardzo innowacyjnym rynkiem. Nasi konsumenci chętnie testują nowe metody płatności. Dziś aż 96 proc. Polaków deklaruje gotowość wypróbowania nowoczesnych form płatności. To właśnie dzięki tej otwartości Polska stała się miejscem testów jednego z najbardziej nowoczesnych rozwiązań płatniczych na świecie – płatności tęczówką oka” – zaznaczyła Życińska.

Pilotaż płatności biometrycznych przeprowadzony w Polsce spotkał się z pozytywnym odbiorem klientów i może zostać w przyszłości wdrożony na szerszą skalę.

Centra kompetencji w Warszawie i Gdańsku

Mastercard otrzymał wyróżnienie od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za rozwój działalności w kraju. Nagroda dotyczy dwóch projektów centrów kompetencji, które powstaną w Warszawie i Gdańsku.

„Będą to wyspecjalizowane centra usług profesjonalnych, skupiające ekspertów z obszarów technologii, sztucznej inteligencji i rozwoju produktów. To jest tak naprawdę linia pierwszego frontu i najbardziej wyspecjalizowana kadra. Nasz kraj został wybrany dlatego, że mamy absolutnie najlepszych fachowców w wielu dziedzinach technologicznych, w AI oraz produktowych” – podkreśliła Życińska.

Ekosystem finansowy i cyberbezpieczeństwo

Mastercard współtworzy inicjatywy wspierające cyfryzację i inwestycje w Polsce, w tym Fundację Polska Bezgotówkowa, która poszerza sieć akceptacji płatności bezgotówkowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Firma jest także współzałożycielem Future Finance Poland, promującej Polskę jako miejsce inwestycji technologicznych.

Wśród priorytetów na najbliższe lata znalazły się dalsze testy innowacyjnych metod płatności oraz rozwój kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.