Mastercard zaprezentował Verifiable Intent – nowe, oparte na standardach podejście do budowania zaufania dla handlu w świecie agentic AI, opracowane we współpracy z Google. Rozwiązanie ma odpowiedzieć na wyzwania związane z rosnącą rolą agentów AI w zakupach e-commerce.

Podsumowanie

Nowe rozwiązanie: Mastercard i Google zaprezentowały Verifiable Intent dla handlu agentowego.

Mastercard i Google zaprezentowały Verifiable Intent dla handlu agentowego. Cel: Budowa zaufania poprzez potwierdzanie intencji użytkownika w transakcjach AI.

Budowa zaufania poprzez potwierdzanie intencji użytkownika w transakcjach AI. Standardy: Rozwiązanie oparte na Agent Payments Protocol (AP2) i Universal Commerce Protocol (UCP).

Rozwiązanie oparte na Agent Payments Protocol (AP2) i Universal Commerce Protocol (UCP). Integracja: Verifiable Intent zostanie zintegrowane z Mastercard Agent Pay w najbliższych miesiącach.

Verifiable Intent zostanie zintegrowane z Mastercard Agent Pay w najbliższych miesiącach. Otwartość: Specyfikacja dostępna jako projekt otwarty na GitHub i verifiableintent.dev.

E-commerce wchodzi w erę agentów AI

Handel internetowy wchodzi w kolejną fazę rozwoju. Systemy AI coraz częściej nie tylko pomagają użytkownikom wyszukiwać produkty czy porównywać oferty, ale zaczynają działać w ich imieniu – planują zakupy, podejmują decyzje i finalizują transakcje. Pojawia się jednak fundamentalne pytanie: skąd mamy pewność, że agent zrobi dokładnie to, o co go poprosiliśmy – i nic więcej?

To właśnie w tym miejscu pojawia się nowe wyzwanie dla branży płatniczej. Gdy agenci AI operują realnymi pieniędzmi, konsumenci nie oczekują już wyłącznie szybkości czy wygody. Chcą dokładnie wiedzieć, na co wyrazili zgodę, mieć pewność, że polecenia zostały wykonane zgodnie z ich intencją oraz liczyć na ochronę, jeśli coś pójdzie nie tak. W świecie rosnącej autonomii samo założenie dobrej woli już nie wystarcza – zaufanie musi mieć realne potwierdzenie.

Verifiable Intent – jak działa nowy standard

Verifiable Intent to otwarty model oparty na standardach branżowych, stworzony z myślą o transakcjach realizowanych przez agentów AI w imieniu użytkowników. Rozwiązanie działa w oparciu o standardy Agent Payments Protocol (AP2) oraz Universal Commerce Protocol (UCP) Google, ale zostało zaprojektowane tak, by nie być uzależnionym od jednego rozwiązania technologicznego.

W praktyce system tworzy bezpieczny i odporny na ingerencje zapis tego, na co użytkownik rzeczywiście wyraził zgodę, gdy agent AI działa w jego imieniu. Dzięki temu wszyscy uczestnicy transakcji – konsumenci, sprzedawcy i wydawcy kart – mogą opierać się na tym samym wiarygodnym źródle informacji.

Verifiable Intent łączy w jednym bezpiecznym zapisie trzy elementy: tożsamość użytkownika, jego zgodę oraz działanie agenta. System potwierdza, kto upoważnił agenta AI do działania, zapisuje instrukcje przekazane przez konsumenta i rejestruje przebieg kontaktu między agentem a sprzedawcą, który prowadzi do zakupu.

Ochrona prywatności i kontrola danych

Rozwiązanie wykorzystuje mechanizm Selective Disclosure (selektywnego ujawniania danych), który pozwala potwierdzić najważniejsze elementy transakcji bez niepotrzebnego odsłaniania wrażliwych informacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, szczegóły mogą zostać sprawdzone na potrzeby wykrywania nadużyć lub rozstrzygania sporów, ale nie oznacza to szerszego udostępniania danych poza tym procesem.

Verifiable Intent powstało w oparciu o powszechnie stosowane standardy rozwijane przez organizacje takie jak FIDO Alliance, EMVCo, Internet Engineering Task Force czy World Wide Web Consortium. Rozwiązanie zaprojektowano tak, by mogło działać w różnych systemach agentowych, na różnych urządzeniach, w portfelach cyfrowych, na platformach handlowych i w różnych sieciach płatniczych.

Wsparcie partnerów branżowych

Wraz ze wzrostem samodzielności agentów AI kluczowe staje się to, by intencja użytkownika była jasna, możliwa do potwierdzenia i odpowiednio chroniona – powiedział Stavan Parikh, wiceprezes i dyrektor generalny ds. płatności w Google. Silny i interoperacyjny system zaufania, taki jak Verifiable Intent, zgodny z Agent Payments Protocol, może przyspieszyć rozwój handlu agentowego.

Sprzedawcy od lat budują swoje firmy na zaufaniu klientów – powiedział Tom Adams, dyrektor technologiczny Adyen. W miarę jak konsumenci coraz częściej korzystają z agentów AI podczas zakupów, możliwość potwierdzenia intencji klienta w sposób chroniący prywatność staje się kluczowa.

Dostępność i integracja

W najbliższych miesiącach Verifiable Intent zostanie zintegrowane z Mastercard Agent Pay, co ma ułatwić wdrożenia rynkowe u partnerów i wspierać rozwój handlu agentowego na różnych platformach. Mastercard już dziś udostępnia specyfikacje Verifiable Intent jako projekt otwarty, wraz z pierwszą wersją referencyjną na GitHubie oraz stronie verifiableintent.dev.

Do współpracy zaproszone są platformy agentowe, dostawcy płatności i rozwiązań zakupowych, sprzedawcy oraz deweloperzy, którzy chcą rozwijać nowe zastosowania tej technologii. Wkrótce w serwisie Mastercard Developers mają pojawić się także specyfikacje API i narzędzia ułatwiające integrację Verifiable Intent z Mastercard Agent Pay.