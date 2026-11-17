Badanie Delante z listopada 2026 objęło 15 największych sklepów RTV/AGD i elektronicznych. Średni Agentic Ready Score wyniósł 33/100 punktów, a najwyższy wynik uzyskało Morele.net – 67/100.

Ranking oceniał przygotowanie sklepów do zakupów realizowanych z udziałem autonomicznych agentów AI. Najniższy wynik – 4/100 – otrzymał x-kom.

Podsumowanie

Morele.net osiągnęło 67/100 punktów.

MediaMarkt uzyskał 55/100, a Kakto.pl i AGD Smart po 53/100.

Tylko cztery sklepy przekroczyły próg 50 punktów.

Siedem dużych sieci uzyskało średnio 30,9 punktu, wobec 34,3 punktu dla pozostałych ośmiu sklepów.

Co obejmowało badanie

Delante przeprowadziło analizę narzędziem Agentic Ready Checker. Sprawdzano dostępność stron dla agentów AI, dane strukturalne, interfejsy maszynowe oraz czytelność treści przez LLM.

Wśród wskazanych barier znalazły się brak dokumentacji API, renderowania danych magazynowych i informacji strukturalnych, a także ograniczenia w maszynowym odczytywaniu treści.

Przygotowanie do zakupów wspieranych przez AI

Agentic Commerce to model handlu, w którym autonomiczni agenci AI mogą wspierać podejmowanie decyzji i wykonywać czynności zakupowe w imieniu konsumentów.

„Agentic Commerce zmienia zasady konkurencji w e-commerce. O wyborze sklepu coraz częściej może decydować nie tylko cena czy rozpoznawalność marki, ale również to, czy agent AI potrafi odczytać ofertę, dostępność oraz przeprowadzić użytkownika przez proces zakupowy” – komentuje Mateusz Calik, CEO Delante.