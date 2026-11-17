Sprzedawcy korzystający z platformy ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku → mogą udostępnić dostawę do ponad 15 tys. automatów paczkowych i punktów odbioru ORLEN Paczki w Polsce. Oficjalna, bezpłatna aplikacja pozwala obsługiwać przesyłki bezpośrednio z panelu sklepu.

W aplikacji można tworzyć przesyłki, drukować etykiety, śledzić ich statusy, zamawiać odbiór paczek przez kuriera oraz obsługiwać zwroty. Kupujący wybiorą automat lub punkt odbioru na mapie w koszyku.

Podsumowanie

Integracja obejmuje ponad 15 tys. automatów paczkowych i punktów odbioru ORLEN Paczki.

Aplikacja ORLEN Paczka Sieć punktów odbioru i automatów paczkowych prowadzona przez ORLEN, oparta na stacjach paliw i partnerach detalicznych. Dostępna jako opcja dostawy w sklepach internetowych i na platformach marketplace. Pełna definicja w słowniku → jest dostępna w Shoper Appstore bez opłat.

jest dostępna w Shoper Appstore bez opłat. Kupujący mają do 3 dni roboczych na odbiór przesyłki.

Według ORLEN Paczki 98 proc. przesyłek dociera do odbiorcy następnego dnia.

Obsługa dostaw z panelu sklepu

Aplikacja umożliwia sprzedawcom nadawanie paczek, drukowanie etykiet, śledzenie statusów oraz zamawianie odbioru przez kuriera z jednego miejsca. Integracja obejmuje także obsługę zwrotów.

ORLEN Paczka jest kolejną siecią punktów odbioru dostępną dla sklepów z poziomu panelu Shoper. Platforma obsługuje obecnie ośmiu największych operatorów logistycznych poprzez integracje natywne, aplikacje w Appstore oraz usługę Shoper Przesyłki.

Warunki odbioru przesyłek

Klienci sklepów mogą wybrać najbliższy automat paczkowy lub punkt odbioru już na etapie koszyka. Na odbiór przesyłki mają do 3 dni roboczych. ORLEN Paczka podaje, że 98 proc. paczek dociera do odbioru następnego dnia po nadaniu przez sklep.