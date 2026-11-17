NordVPN zidentyfikował sieć ponad 10 000 sklepów internetowych podszywających się pod 166 marek modowych i luksusowych z 26 krajów. Według zespołu firmy 1574 witryny były aktywne 3 listopada 2026 r., a Polska zajmuje trzecie miejsce wśród rynków najbardziej narażonych na ten typ oszustw.

Witryny mają być przygotowywane na Black Friday, który w 2026 r. przypada 27 listopada. Wszystkie sklepy powstały na bazie jednego sklonowanego szablonu WordPress/WooCommerce.

Podsumowanie

Sieć obejmuje ponad 10 000 fałszywych sklepów podszywających się pod 166 marek z 26 krajów.

Na 3 listopada 2026 r. aktywne były 1574 sklepy.

NordVPN wskazuje Polskę jako trzeci najbardziej narażony rynek.

W testach NordVPN Perplexity rekomendował dwa sklepy z tej sieci.

Witryny imitują lokalne sklepy marek

NordVPN ustalił, że strony wyświetlają treści w języku i walucie rynku docelowego, a także lokalne adresy oraz ikony metod płatności. Najczęściej podrabianymi markami były Adidas – 52 domeny, Ralph Lauren – 30 oraz Dr. Martens – 29.

„Każdy z tych sklepów został zaprojektowany tak, aby wyglądał dokładnie jak oficjalna strona internetowa marki w danym kraju” – mówi Marijus Briedis, dyrektor ds. technologii w NordVPN.

Widoczność w wyszukiwarkach i odpowiedziach AI

Według NordVPN sklepy nie korzystają z płatnych reklam, lecz są optymalizowane pod organiczne wyniki wyszukiwania. Każda witryna korzysta z wtyczki Rank Math SEO, udostępnia mapę witryny zawierającą średnio 1312 adresów URL i publikuje dane strukturalne produktów zgodne z wymaganiami Google Shopping.

Zespół NordVPN przeprowadził testy zapytań zakupowych w językach rynków docelowych. Perplexity miał polecać dwa sklepy z sieci, natomiast ChatGPT i Gemini rekomendują inne witryny powiązane z tą siecią.

Wspólna infrastruktura i rotacja domen

Analitycy NordVPN powiązali sklepy m.in. przez wspólny arkusz stylów, konto administratora, błędnie zapisany adres działu pomocy, znaczniki czasu i wtyczki płatnicze. Firma wskazuje, że 865 przeanalizowanych sklepów jest hostowanych na pięciu serwerach należących do SpectraIP B.V.

NordVPN podaje również, że 109 domen przekierowuje użytkowników do 14 aktywnych sklepów. W 91 proc. przypadków certyfikat TLS był wydawany w ciągu kilku minut od rejestracji domeny, co według firmy wskazuje na zautomatyzowany proces.