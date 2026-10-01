W październiku 2025 r. średni koszyk w badanych sklepach internetowych działających na platformie ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku → wyniósł 396 zł. Był najwyższy spośród miesięcy czwartego kwartału trzeci rok z rzędu.

Analiza objęła transakcje z kilkunastu tysięcy dojrzałych sklepów wyłonionych z ponad 20 tys. aktywnych sklepów na platformie Shoper.

Podsumowanie

Średni koszyk w październiku 2025 r. osiągnął 396 zł.

Najwięcej zamówień składano między 11:00 a 11:59.

Na październik przypadło 29 proc. rocznej sprzedaży domków dla ptaków i dzikich zwierząt.

Wartość koszyka przed Black Week

Średnia wartość zamówienia w październiku wzrosła z 364 zł w 2023 r. do 375 zł w 2024 r. i 396 zł w 2025 r. W każdym z tych lat była najwyższa na tle pozostałych miesięcy czwartego kwartału.

Sama średnia wartość zamówienia nie rozstrzyga, czy klienci kupowali więcej produktów, wybierali droższe towary, czy zmienił się udział poszczególnych kategorii w sprzedaży.

Produkty sezonowe i godzina zakupów

W badanych sklepach na październik 2025 r. przypadło 29 proc. rocznej sprzedaży domków dla ptaków i dzikich zwierząt. Na ten miesiąc przypadło też 24 proc. rocznej sprzedaży dmuchaw do liści oraz 21 proc. świeczników.

„Prawie jedna trzecia rocznej sprzedaży domków dla ptaków i dzikich zwierząt przypada na jeden miesiąc. To wyraźny sygnał sezonowej potrzeby. Nie oznacza jednak, że domki są jednym z najczęściej kupowanych produktów w całym internecie – oznacza, że właśnie wtedy przypada szczególnie duża część ich własnej rocznej sprzedaży” – komentuje Magdalena Rękas, Data Scientist w Shoperze.

Najwięcej październikowych zamówień złożono między 11:00 a 11:59. W tym przedziale zrealizowano 6,72 proc. wszystkich zamówień z tego miesiąca.

Dane za październik 2026 r. w listopadzie

Zestawienie Shoper Trends podsumowujące październik 2026 r. ma zostać opublikowane na blogu Shopera w listopadzie. Wcześniej firma zapowiada publikację danych dotyczących września 2026 r.