Branża Trade była najbardziej aktywna reklamowo w digital i radio w lutym 2026 roku. W telewizji pod względem aktywności reklamowej dominowała branża Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal. W internecie odnotowano 82,4 mld emisji kreacji reklamowych, a działania reklamowe online dotarły do 87,4% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Podsumowanie

Internet: 82,4 mld emisji kreacji reklamowych, średnia częstotliwość 2895 kontaktów na użytkownika.

Zasięg online: 87,4% populacji Polaków w wieku 7–75 lat, średni czas kontaktu 8,8 sekundy.

Branża Trade: 33,4 mld kontaktów online (SoV 40,5%), 9,8 mld w TV (SoV 15,8%), 7,3 mld w radiu.

Top online: Temu (3,7 mld kontaktów), Media Expert (2,9 mld), Allegro.pl (1,8 mld).

Top TV: Media Expert i Lidl (po 1,1 mld kontaktów), Kaufland (1 mld kontaktów).

Top radio: Media Expert (2 mld kontaktów, 11,3% wydatków), RTV Euro AGD (0,8 mld).

Rynek reklamy internetowej w lutym 2026

W lutym 2026 odnotowano 82,4 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2895 kontaktów. Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,8 sekundy – 10,1 sekundy dla kreacji typu display i 6,7 sekundy dla kreacji wideo. Średnia widoczność kreacji digital, liczona zgodnie z definicją IAB (wskaźnik Viewability Rate), wyniosła 57,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 67% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 55,6%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża Trade z wynikiem 33,4 mld kontaktów. Share of Voice tej branży we wszystkich kontaktach reklamowych online w lutym wyniósł 40,5%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 9 sekund, a wskaźnik widoczności kreacji – 58%. Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże Media, books, CD&DVD z 8,7 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 10,5% oraz Leisure time z 4,5 mld kontaktów reklamowych i SoV wynoszącym 5,5%.

W rankingu top reklamodawców online najbardziej aktywną marką w lutym 2026 została Temu, która wygenerowała 3,7 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,6% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,9 mld kontaktów i 81,2% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl z 1,8 mld kontaktów i zasięgiem na poziomie 79,5%. Ranking TOP 10 marek zamyka HBO Max z 0,6 mld kontaktów reklamowych.

Rynek reklamy telewizyjnej – dominacja branży farmaceutycznej

W telewizji w lutym najbardziej aktywna reklamowo była branża Pharmaceuticals. Wygenerowała ona 19,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,1% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w lutym wyniósł dla tej branży 31,9%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 21,2 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża Trade z 9,8 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 15,8% oraz 89,2% zasięgu. Podium zamyka branża Food z 9,7 mld kontaktów reklamowych, SoV wynoszącym 15,6% i zasięgiem 89,5%.

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w lutym była marka Media Expert. Wygenerowała ona 1,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 80,6% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Lidl z 1,1 mld kontaktów reklamowych i 80,4% zasięgu, natomiast na trzecim – Kaufland z 1 mld kontaktów i 79,8% zasięgu. Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka UniCredit z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 75,8% zasięgu w populacji 7–75.

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 2%. Na drugim miejscu uplasował się Lidl z udziałem na poziomie 1,9%. Trzecie miejsce należało do Rossmann z udziałem 1,8%.

Rynek reklamy radiowej – Trade i Pharmaceuticals na podium

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w lutym była branża Trade z wynikiem 7,3 mld kontaktów. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże Pharmaceuticals z 5,1 mld kontaktów oraz Automotive z 2,2 mld kontaktów reklamowych.

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w lutym 2026 była marka Media Expert, która wygenerowała 2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 82,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD z 0,8 mld kontaktów reklamowych i 77,6% zasięgu, na trzecim – Lidl z 0,5 mld kontaktów i 78% zasięgu. Zestawienie TOP 10 zamyka marka DuoMen Prostatum z 0,2 mld kontaktów i 69,2% zasięgu.

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w lutym marka Media Expert z wynikiem 11,3%. Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD z 4,8% oraz Lidl z 2,7% udziałem w wydatkach.

Prezentowane dane pochodzą z gemiusAdReal – cross-mediowego badania rynku reklamowego. Analizie poddano kreacje reklamowe emitowane w lutym 2026 w internecie, telewizji oraz radiu.