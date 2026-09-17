W Q4 2025 r. 53 proc. zamówień w badanych sklepach działających na platformie ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku → złożono między 9:00 a 18:00. Ostatni kwartał roku odpowiadał w tych sklepach za około 28 proc. rocznej sprzedaży.

Analiza objęła kilkanaście tysięcy dojrzałych sklepów na platformie Shoper. Największy wzrost sprzedaży w porównaniu z Q4 2024 odnotowała kategoria „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – o 31 proc.

Podsumowanie

53 proc. zamówień w Q4 2025 złożono między 9:00 a 18:00.

Ostatni kwartał 2025 roku odpowiadał za około 28 proc. rocznej sprzedaży badanych sklepów.

Sprzedaż w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” wzrosła o 31 proc. rok do roku.

BLIK Polski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart. Pełna definicja w słowniku → był najchętniej wybieraną metodą płatności, a co dziesiąta transakcja pochodziła z portfeli elektronicznych.

Zakupy w ciągu dnia

Magdalena Rękas, Data Scientist w Shoperze, wskazuje, że moment złożenia zamówienia nie musi oznaczać, że cała decyzja zakupowa została podjęta w pracy.

„Wieczorem porównujemy oferty, rano sprawdzamy opinie, a na przerwie kawowej w biurze wracamy do produktu i płacimy, co samo w sobie może zająć kilkanaście sekund. W danych widzimy ten ostatni moment, ale za zamówieniem złożonym w środku dnia może stać decyzja, która dojrzewała od dłuższego czasu” – powiedziała Magdalena Rękas.

Żywność rośnie, BLIK pozostaje najczęściej wybierany

Wśród analizowanych branż największy wzrost w Q4 odnotowała kategoria „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”. Jej sprzedaż zwiększyła się o 31 proc. względem tego samego okresu 2024 roku. Największy spadek dotyczył artykułów dla dzieci i niemowląt.

BLIK pozostawał najchętniej wybieraną metodą płatności. Co dziesiąta transakcja pochodziła z portfeli elektronicznych, takich jak Apple Pay i Google Pay. Największym rynkiem eksportowym badanych sklepów były Niemcy, przed Czechami, Słowacją i Rumunią.

Produkty o silnej sezonowości

W październiku przypada niemal co trzeci zakup domku dla ptaków, w listopadzie niemal co drugi zakup kalendarza adwentowego, a w grudniu niemal 60 proc. rocznej sprzedaży fajerwerków. W drugim tygodniu grudnia sprzedaje się 20 proc. wszystkich inhalatorów z całego roku.

Raport zawiera także przegląd trendów na Q4 2026, obejmujący rozwój asystentów zakupowych opartych na AI oraz cyfrowych kart podarunkowych i ich możliwy wpływ na zakupy w nadchodzącym sezonie.