Handel internetowy stał się integralną częścią codziennego życia Polaków, a zrozumienie ich zachowań konsumenckich jest kluczowe dla zapewnienia optymalnego doświadczenia zakupowego. Im lepsze wrażenia po zakupach w e-sklepie, tym większa szansa, że klienci powrócą. Raport operatora płatności TPay „Jak Polacy lubią płacić online 2024/2025” dostarcza cennych informacji na temat zwyczajów zakupowych i płatniczych, a także różnic w podejściu do zakupów między kobietami a mężczyznami.

Podsumowanie

• 54% Polaków regularnie dokonuje zakupów online, co wskazuje na rosnącą popularność e-commerce.

• Smartfony dominują w zakupach internetowych, zwłaszcza wśród kobiet.

• BLIK jest najpopularniejszą metodą płatności, z wyraźną przewagą wśród kobiet.

Kobiety i mężczyźni – różnice w zakupach online

Polscy konsumenci regularnie korzystają z zakupów online, a 54% z nich klika „Kup teraz” co najmniej 2-3 razy w miesiącu. Warto zauważyć, że 66% kobiet i 58% mężczyzn dokonuje zakupów w takiej częstotliwości, co sugeruje, że kobiety częściej wykorzystują e-commerce do bieżącego zaopatrywania się w różne produkty. Mężczyźni natomiast wykazują tendencję do planowania zakupów, co może być widoczne w wyższym odsetku mężczyzn robiących zakupy raz w miesiącu (23% w porównaniu do 19% kobiet) oraz raz na kilka miesięcy (17% mężczyzn i 14% kobiet). Taki podział może sugerować, że mężczyźni preferują zakupy jednorazowe w większej liczbie sklepów, co przekłada się na wyższe wartości koszyków.

Preferencje mobilne

Z danych raportu TPay wynika, że ponad 50% respondentów wybiera smartfony jako swoje główne urządzenie do zakupów online. W porównaniu do laptopów (28%) i komputerów stacjonarnych (18%), smartfony dominują w e-zakupach. Co ciekawe, 62% kobiet preferuje zakupy przez smartfona, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi tylko 41%. Wybór smartfonów przez kobiety może być związany z ich wygodą i dostępnością, co jest istotnym czynnikiem dla sklepów internetowych. Mężczyźni natomiast mogą preferować większe ekrany, co sprzyja komfortowi zakupów. Dawid Cichy, Head of Sales w Tpay, zauważa, że „to cenna wskazówka dla sklepów internetowych, które kierują swoją ofertę szczególnie do jednej z płci”.

Metody płatności w e-commerce

BLIK, jako najpopularniejsza metoda płatności w Polsce, zyskał uznanie wśród 58% ankietowanych. Kobiety częściej wybierają tę metodę (61%) w porównaniu do mężczyzn (56%). Popularność BLIKA można przypisać jego funkcjonalności na urządzeniach mobilnych, co ułatwia finalizację zakupów. Z drugiej strony, mężczyźni częściej wybierają płatności kartą, co wskazuje na różnice w preferencjach płatniczych. Około 14% mężczyzn wskazuje płatność kartą jako ulubioną metodę, podczas gdy tylko 8% kobiet dokonuje podobnego wyboru. Pozostałe metody płatności, takie jak przelew online czy tradycyjny, cieszą się podobnym zainteresowaniem wśród obu płci.

Bezpieczeństwo zakupów online

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są narażeni na oszustwa podczas zakupów online. Raport TPay wskazuje, że 17% mężczyzn i 19% kobiet doświadczyło prób oszustwa w ciągu ostatniego roku. Kobiety są nieco bardziej narażone na bycie ofiarą oszustów, z 14% przypadków w porównaniu do 10% mężczyzn. Wzrost liczby wyłudzeń pieniędzy i danych osobowych podkreśla znaczenie wyboru zaufanych sprzedawców oraz bezpiecznych metod płatności. Dawid Cichy z Tpay podkreśla, że „akcje społeczne i informacyjne, ale także edukacyjne organizowane przez sklepy z pomocą operatorów płatności, są ważnym elementem budowania konsumenckiej świadomości”.

Sklepy internetowe powinny uwzględniać preferencje mobilne kobiet, popularność BLIKA oraz przywiązanie mężczyzn do tradycyjnych metod płatności. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz edukacja klientów pozostają kluczowe dla budowania zaufania i pozytywnych doświadczeń zakupowych, niezależnie od płci. Pełny raport „Jak Polacy lubią płacić online 2025” jest dostępny na stronie: TPay. Partnerami raportu są Bank Pekao S.A. oraz Izba Gospodarki Elektronicznej.