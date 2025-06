Trendy eCommerce: Kluczowe wnioski z raportu 2025 przygotowanego przez DHL

DHL eCommerce opublikował Raport Trendów E-Commerce 2025, który bazuje na opiniach 24 000 klientów z 24 kluczowych rynków, w tym z Polski. Badanie składa się z ośmiu rozdziałów, które przedstawiają sześć typów konsumentów oraz cztery pokolenia, podkreślając, jak zmieniające się oczekiwania klientów kształtują przyszłość handlu online. W raporcie poruszono wiele tematów, od zakupów transgranicznych po podejście klientów do dni wyprzedaży, takich jak Black Friday.

Podsumowanie

• Dostawa pozostaje główną barierą zakupową: 79% polskich konsumentów porzuca koszyki, gdy brakuje preferowanej opcji dostawy.

• Zmiana podejścia do zrównoważonego rozwoju: 1 na 5 Polaków rezygnuje z zakupu z powodów ekologicznych.

• Zakupy w mediach społecznościowych na pierwszym planie: 61% polskich konsumentów przewiduje, że do 2030 roku będzie robić zakupy głównie przez media społecznościowe.

• Sztuczna inteligencja staje się kluczowa: 75% Polaków oczekuje narzędzi zakupowych opartych na AI, które będą wspierać ich decyzje zakupowe.

„Ważne jest, by zrozumieć, że nie istnieje jeden typ klienta online ani jeden model rynku. Powody porzucania koszyków mogą być bardzo różne. Nasz Raport Trendów E-Commerce analizuje zmiany kształtujące zakupy online na całym świecie, by pomóc naszym klientom rozwijać biznes. Logistyka odgrywa w tym procesie kluczową rolę – jesteśmy partnerem, który dostarcza nie tylko rozwiązania, ale i wiedzę oraz wsparcie”, komentuje Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce.

Kluczowe czynniki wpływające na decyzje zakupowe

Dostawa i zwroty pozostają kluczowymi elementami, które wpływają na decyzje zakupowe konsumentów. W raporcie podano, że 79% Polaków porzuca koszyk, gdy nie ma dostępnej preferowanej metody dostawy. Również 74% rezygnuje z zakupu, gdy proces zwrotu nie spełnia ich oczekiwań. Zaufanie do dostawcy jest istotne, ponieważ 82% Polaków nie zdecyduje się na zakup od sprzedawcy, jeśli nie ufa jego partnerowi logistycznemu. Wybór dostawcy staje się zatem nie tylko kwestią operacyjną, ale także częścią strategii sprzedażowej.

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji

Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji ma znaczący wpływ na zakupy online. Raport DHL wskazuje, że 75% Polaków oczekuje narzędzi zakupowych opartych na AI, takich jak wirtualne przymiarki czy inteligentni asystenci zakupowi. Już teraz 31% Polaków dokonuje zakupów głosowo, co pokazuje rosnące oczekiwania dotyczące technologii. Klienci pragną coraz bardziej intuicyjnych i zaawansowanych ścieżek zakupowych, co stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania.

Zakupy w mediach społecznościowych

Tradycyjne sklepy internetowe ustępują miejsca platformom społecznościowym, które stają się nowym standardem w e-commerce. Klienci korzystają z TikToka, Instagrama czy Facebooka nie tylko w celu inspiracji, ale także do dokonywania zakupów. Już 56% Polaków przyznaje, że dokonało zakupu przez media społecznościowe, a 61% uważa, że do 2030 roku będą to ich główne platformy zakupowe. Wzrost wpływu influencerów również jest zauważalny, ponieważ 79% polskich konsumentów twierdzi, że trendy w mediach wpływają na ich decyzje zakupowe. To sygnał dla marek, aby były obecne tam, gdzie są klienci, i dostarczały doświadczenia zakupowe dostosowane do aplikacji mobilnych.