UnionPay International zaprezentował płatności agentowe AI w ramach protokołu APOP (Agentic Payment Open Protocol) – otwarty standard umożliwiający asystentom AI samodzielne inicjowanie, autoryzację i finalizowanie transakcji płatniczych bez ręcznej interwencji użytkownika. Demonstracja odbyła się 2 kwietnia 2026 roku w Hongkongu. System opiera się na architekturze plug-and-play, która pozwala sprzedawcom integrować transakcje agentowe bez konieczności przeprojektowania istniejącej infrastruktury płatniczej.

Podsumowanie

• Demonstracja 2026-04-02: Asystent AI Evonet zamówił i opłacił taksówkę przez platformę Hoppa w pełnym teście end-to-end.

• 4 zdolności techniczne: Identyfikacja agenta AI, definiowanie intencji transakcji, weryfikacja tożsamości użytkownika, autoryzacja operacji.

• Model plug-and-play: Integracja z istniejącą infrastrukturą płatniczą bez konieczności jej modyfikowania.

• Otwarty standard: Protokół APOP udostępniony jako specyfikacja otwarta, kompatybilna z istniejącymi systemami.

Architektura płatności agentowych AI

Protokół APOP definiuje cztery techniczne zdolności wymagane do przeprowadzenia transakcji przez agenta AI. Każda z nich odpowiada innemu etapowi procesu płatniczego.

Pierwsza zdolność to tożsamość agenta. Każdy agent AI uczestniczący w transakcji musi zostać zidentyfikowany i zweryfikowany jako uprawniony podmiot. System rozróżnia agenta od użytkownika końcowego i przypisuje mu unikalną identyfikowalność w łańcuchu transakcyjnym. Oznacza to, że każda operacja zainicjowana przez agenta jest rejestrowana z jego konkretną tożsamością, a nie anonimowo.

Druga zdolność to intencja transakcji. Agent AI musi jednoznacznie określić cel i zakres operacji płatniczej – co kupuje, za jaką kwotę, od którego sprzedawcy i na jakich warunkach. Intencja jest zapisywana w standaryzowanym formacie, który odbiorca (sprzedawca lub system płatniczy) może zweryfikować i przetworzyć bez dodatkowej interpretacji. Zapobiega to sytuacjom, w których agent realizuje nieprecyzyjnie zdefiniowane polecenie.

Trzecia zdolność to tożsamość użytkownika. System APOP łączy agenta AI z konkretnym użytkownikiem, który stoi za transakcją. Agent nie działa autonomicznie – jest pośrednikiem między użytkownikiem a sprzedawcą. Oznacza to, że każdy proces płatności zaczyna się od zidentyfikowania użytkownika końcowego, na którego rachunek transakcja jest realizowana.

Czwarta zdolność to autoryzacja. Ostateczne potwierdzenie transakcji wymaga mechanizmu autoryzacji, który wiąże intencję użytkownika z konkretną operacją płatniczą. Autoryzacja może przybrać formę zgody wstępnej na określony zakres transakcji lub potwierdzenia indywidualnej operacji. Protokół definiuje zarówno scenariusze transakcji jednorazowych, jak i powtarzalnych w ramach ustalonego mandatu.

Test demonstracyjny w Hongkongu

Podczas demonstracji 2 kwietnia 2026 roku w Hongkongu zastosowano asystenta AI opracowanego przez firmę Evonet oraz platformę rezerwacyjną Hoppa, specjalizującą się w zamawianiu taksówek. Proces przebiegał w następujący sposób: asystent AI przyjął od użytkownika polecenie rezerwacji przejazdu, zidentyfikował usługodawcę na platformie Hoppa, zweryfikował tożsamość użytkownika w systemie APOP i sfinalizował transakcję płatniczą bez konieczności ręcznego potwierdzenia przez użytkownika w momencie zamówienia.

Sposób działania testu wskazuje na trzy obszary działania protokołu. Asystent AI pełni rolę pośrednika – identyfikuje usługodawcę, konfiguruje parametry zamówienia i inicjuje płatność. Platforma Hoppa jest dostawcą usługi – odbiera zamówienie od agenta i świadczy usługę transportu. Protokół APOP stanowi warstwę płatniczą łączącą obie strony, weryfikującą tożsamość agenta, intencję transakcji i tożsamość użytkownika w jednym procesie.

Test dotyczył konkretnego przypadku użycia – rezerwacji usługi transportowej przez agenta AI. Protokół został jednak zaprojektowany jako standard otwarty, który nie ogranicza się do jednego sektora. Architektura plug-and-play oznacza, że sprzedawca posiadający już infrastrukturę płatniczą kompatybilną z siecią UnionPay może przyłączać się do systemu APOP bez konieczności przeprojektowania swojego systemu.

Zasady działania protokołu APOP

UnionPay International określił cztery zasady projektowe, na których opiera się protokół APOP. Zasadą pierwszą jest zgodność regulacyjna. Protokół musi działać w ramach obowiązujących przepisów dotyczących usług płatniczych, ochrony danych osobowych i regulacji sektora finansowego w jurysdykcjach, w których jest wdrażany. Oznacza to, że implementacja protokołu wymaga dostosowania do lokalnych regulacji w każdym kraju osobno, w tym zasad dotyczących autoryzacji transakcji elektronicznych.

Zasadą drugą jest bezpieczeństwo. Protokół definiuje mechanizmy weryfikacji tożsamości agenta AI i użytkownika końcowego, szyfrowanie danych transakcyjnych oraz zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Bezpieczeństwo dotyczy każdego etapu transakcji – od momentu zidentyfikowania intencji użytkownika po finalizację płatności.

Zasadą trzecią jest jasność odpowiedzialności. Protokół APOP precyzyjnie określa, który podmiot ponosi odpowiedzialność na każdym etapie transakcji – agent AI, właściciel agenta, użytkownik końcowy, sprzedawca czy operator systemu płatniczego. Jasny podział odpowiedzialności ma znaczenie w sytuacjach sporów, zwrotów i reklamacji, gdzie tradycyjne mechanizmy chargeback mogą wymagać adaptacji do rzeczywistości, w której transakcję inicjuje agent AI.

Zasadą czwartą jest kompatybilność. Protokół został zaprojektowany tak, aby działać z istniejącymi systemami płatniczymi i infrastrukturą techniczną sprzedawców. Otwarty charakter specyfikacji oznacza, że dowolny podmiot może zaimplementować obsługę APOP w swoim systemie, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych określonych w dokumentacji protokołu.