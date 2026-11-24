Visa zapowiada przejście do wdrożeń biznesowych po pilotażu zakupów z agentem AI w Polsce. W wybranych sklepach internetowych agent przeglądał i wybierał produkty oraz inicjował ich zakup zgodnie z instrukcjami i w granicach wyznaczonych przez posiadacza karty.
Podsumowanie
- W pilotażu uczestniczyli wydawcy kart, sprzedawcy i agenci rozliczeniowi.
- Według Visa kupujący autoryzował każdy zakup, a zabezpieczenia płatności działały bez zmian.
- Visa informuje, że jej partnerzy mają własne plany wdrażania rozwiązań i udostępniania ich klientom.
Jak przebiegał pilotaż zakupów z agentem AI?
Banki mogły sprawdzić, jak transakcje inicjowane przez agentów AI współdziałają z mechanizmami uwierzytelniania i kontroli wydawców kart. Sprzedawcy mogli przetestować zakupy z pomocą AI w swoim środowisku sprzedażowym, a partnerzy płatniczy – sprawdzić, czy obecna infrastruktura pozwala obsługiwać takie transakcje.
„Transakcje odbywały się w rzeczywistych warunkach sprzedażowych, wykraczając poza kontrolowane środowisko testowe. Każdy zakup był autoryzowany przez kupującego, a mechanizmy kontroli stosowane przez wydawców kart oraz istniejące zabezpieczenia płatności działały bez zmian” – mówi Igor Zacharjasz, dyrektor ds. rozwiązań dla kanałów cyfrowych w dziale rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.
W projekcie uczestniczyły banki i fintechy: Credit Agricole, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, PKO Bank Polski i PayPo. Wśród agentów rozliczeniowych znalazły się Autopay, Autopay Mobility, IdoSell, PayU i Przelewy24, a wśród sprzedawców – Empik, MegaDron i Tortli.
Plany wdrożeń po pilotażu
„Teraz przechodzimy do etapu wdrożeń biznesowych. Partnerzy Visa mają już własne plany dotyczące wdrażania tych rozwiązań i udostępniania ich swoim klientom” – mówi Igor Zacharjasz.
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