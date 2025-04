AI w handlu detalicznym: 56% firm korzysta z AI od 3 lat

56% firm z sektora handlu detalicznego korzysta z AI od ponad 3 lat, co wskazuje na większe doświadczenie w porównaniu z innymi sektorami – wynika z raportu KPMG International pt. „Intelligent retail. A blueprint for creating value through AI-driven transformation”, w którym przedstawiono między innymi przykłady wykorzystania AI w branży. Największym wyzwaniem związanym z wdrażaniem AI w handlu detalicznym są obawy o bezpieczeństwo danych i prywatność, wskazywane przez 38% firm.

Podsumowanie

• AI w handlu detalicznym automatyzuje procesy i poprawia wyniki finansowe.

• 56% firm korzysta z AI od ponad 3 lat, co świadczy o ich doświadczeniu.

• Obawy o bezpieczeństwo danych są największym wyzwaniem dla firm.

• AI wspiera personalizację oferty i prognozowanie popytu.

Wpływ AI na efektywność operacyjną

Sztuczna inteligencja wspiera rozwój handlu detalicznego poprzez wprowadzanie zmian w personalizacji oferty, dynamicznym ustalaniu cen oraz precyzyjnym prognozowaniu popytu. Dzięki automatyzacji obsługi klienta oraz analizie danych w czasie rzeczywistym, firmy mogą zwiększać efektywność operacyjną i poprawiać doświadczenia konsumentów. Sektor handlu detalicznego stoi przed wyzwaniem dostosowania się do rosnącej roli AI. Firmy, które już wdrożyły AI, dostrzegają jej realny wpływ na optymalizację kosztów i poprawę jakości obsługi klientów. W obliczu presji inflacyjnej i zmieniających się preferencji konsumentów, narzędzia AI pozwalają szybciej reagować na trendy rynkowe oraz efektywniej zarządzać stanami magazynowymi i polityką cenową.

AI jako klucz do konkurencyjności

Zgodnie z badaniami, aż 47% detalistów uznaje AI za kluczową dla ich działalności, co pokazuje, że technologie te przestały być jedynie eksperymentem, a stały się standardem w branży. Firmy na całym świecie coraz częściej sięgają po AI, aby realizować strategiczne cele i zwiększać swoją konkurencyjność. Jak wynika z raportu KPMG International, organizacje najczęściej wykorzystują AI do poprawy jakości obsługi klienta oraz usprawnienia procesu podejmowania decyzji – na te obszary wskazało po 42% respondentów. W polskim e-commerce, rozwój nie opiera się tylko na skali, ale także na inteligencji działania. Coraz więcej firm wdraża rozwiązania wykorzystujące AI, aby budować realną przewagę.

Bariery w implementacji AI

Największym wyzwaniem we wdrażaniu AI w handlu detalicznym pozostają obawy o bezpieczeństwo danych i prywatność, na które wskazuje 38% firm. Kolejne bariery to braki kompetencyjne w zakresie AI (27%) oraz niska jakość danych (27%), co pokazuje, że przeszkody technologiczne i organizacyjne wciąż hamują rozwój sztucznej inteligencji. Istotnym problemem jest również fragmentacja danych (26%) oraz brak wsparcia ze strony kadry zarządzającej (25%), co może utrudniać skuteczną implementację nowych rozwiązań. Firmy zwracają także uwagę na ograniczenia budżetowe (25%), opór pracowników przed zmianą (23%) oraz złożoność regulacji prawnych (21%), w tym wymogi związane z RODO.

Pełny raport KPMG dostępny jest na stronie: Inteligentne rozwiązania w handlu detalicznym – KPMG Poland.