Sprzedaż zagraniczną prowadzi 30 proc. badanych startupów z Polski i ponad 59 proc. badanych startupów z Estonii, Łotwy i Litwy łącznie. Wśród respondentów z czterech krajów blisko 86 proc. planuje wejście na nowe rynki zagraniczne, a blisko 54 proc. przynajmniej raz straciło klientów lub transakcje z powodu problemów z płatnościami.

To wyniki badania Early-Stage Startup Index 2026, które Startup Hub Poland przeprowadził na zlecenie PayPal wśród firm na wczesnym etapie rozwoju.

Podsumowanie

Blisko 41 proc. respondentów wymienia problemy z płatnościami i transakcjami wśród trzech największych barier ekspansji.

W Polsce 40 proc. badanych startupów deklaruje utratę klientów lub transakcji z powodu problemów z płatnościami.

Opłaty transgraniczne i kwestie walutowe wskazuje jako wyzwanie płatnicze 75 proc. badanych firm, wobec 21 proc. w edycji z 2024 r.

Blisko 39 proc. założycieli oferuje lokalne metody płatności lub planuje je wprowadzić.

Płatności w ekspansji zagranicznej startupów

Najczęściej wskazywane bariery ekspansji to pozyskiwanie klientów, które wymienia blisko 86 proc. respondentów, oraz złożoność regulacyjna i podatkowa, na którą wskazuje blisko 67 proc. Przy wyborze rynku docelowego założyciele kierują się przede wszystkim popytem ze strony klientów i wielkością rynku.

Oferowanie lokalnych metod płatności wskazuje jako wyzwanie blisko 55 proc. badanych startupów, wobec 30 proc. w 2024 r. Ponad 62 proc. założycieli ocenia te metody jako co najmniej ważne.

Wśród trzech najważniejszych oczekiwań wobec dostawcy płatności 77 proc. badanych wskazuje szybką i łatwą integrację, a blisko 75 proc. – bezpieczeństwo i ochronę przed oszustwami. W edycji z 2024 r. bezpieczeństwo i ochronę przed oszustwami wskazało 27 proc. badanych.

Polskie startupy i sprzedaż za granicą

Poza 30 proc. badanych startupów z Polski, które już sprzedają za granicą, kolejne 30 proc. prowadzi sprzedaż w kraju i planuje ekspansję. Spośród firm, które odpowiedziały na pytanie o udział sprzedaży zagranicznej w przychodach, 65 proc. uzyskuje z niej nie więcej niż 10 proc. przychodów.

Według Startup Hub Poland wielkość rynku krajowego pozwala polskim startupom najpierw zbudować skalę w Polsce. „Nasze programy akceleracyjne pokazują jednak, że w praktyce ekspansja zaczyna się na długo przed formalnym wejściem na rynek. Założyciele muszą najpierw sprawdzić, czy ich model sprzedaży da się przenieść na inne rynki oraz czy umowy, systemy płatności i logistyka są na to gotowe” – mówi Paulina Brym-Ciuba, CEO Startup Hub Poland.

Z zewnętrznym dostawcą płatności współpracuje 27,5 proc. badanych firm z Polski. To najniższy odsetek spośród czterech krajów.

Sztuczna inteligencja w startupach

Badanie po raz pierwszy objęło pytania o sztuczną inteligencję. W Polsce 70 proc. ankietowanych założycieli już z niej korzysta. Po uwzględnieniu tych, którzy planują jej wdrożenie, odsetek sięga 90 proc.

Badane startupy wykorzystują sztuczną inteligencję głównie w analityce danych i rozwoju produktu. Do zarządzania płatnościami stosuje ją mniej niż 3 proc. startupów. Ponad 54 proc. firm korzystających z AI spodziewa się, że technologia znacząco przyspieszy ich ekspansję zagraniczną.