Moda z drugiej ręki przestała być niszowym dodatkiem do głównego nurtu handlu – stała się jego integralną częścią. Potwierdza to najnowszy raport eBayGlobalna platforma marketplace, która w Polsce zajmuje niszową pozycję, ale stanowi główny kanał dla sprzedawców nastawionych na eksport. Umożliwia dotarcie do klientów z ponad 190 krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.Pełna definicja w słowniku → Watchlist dla sezonu wiosna/lato 2026, oparty na danych z platformy obsługującej 136 milionów aktywnych kupujących i około 2,5 miliarda ofert. Wiosenno-letnie trendy pokazują powrót intensywnych barw, swobodnych form i maksymalizmu w akcesoriach, a recommerce działa w tym samym rytmie co główny rynek mody.

Podsumowanie

• eBay Watchlist: platforma z 136 mln aktywnych kupujących, 2,5 mld ofert, blisko 80 mld dolarów GMV w 2025 r.

• Luźne marynarki: wzrost wyszukiwań o 1495 proc. r/r – największy skok w sezonie wiosna/lato 2026.

• Marki luksusowe zyskują na wartości: Gucci Padlock Bag +530 proc., Rodarte +721 proc., Raf Simons +384 proc.

• Polska perspektywa: zegarki dominują w wyszukiwaniach i sprzedaży – Erebus Ascent HAQ, HEUER Carrera, Jaeger LeCoultre.

Raport eBay Watchlist jako barometr rynku recommerce

Publikacja eBay Watchlist łączy dane transakcyjne z platformy z komentarzami ekspertów – londyńskiego stylisty Harry’ego Lamberta oraz Brie Welch, eBay’s Resident Stylist. Raport pełni funkcję barometru pokazującego, jak wydarzenia ze świata mody i kultury przekładają się na konkretne zachowania zakupowe.

Analiza obejmuje zarówno globalne trendy, jak i dane specyficzne dla poszczególnych rynków. Wśród luksusowych marek odzyskujących popularność znajdują się Louis Vuitton, Gucci i Burberry. Raport wskazuje również produkty, które zyskują na wartości w sprzedaży second-hand – od torby Gucci Padlock Bag (+530 proc.) po zegarek Patek Philippe Nautilus (+154 proc.).

– Moda z drugiej ręki nie jest już dodatkiem do głównego nurtu, a stała się jego integralną częścią. Działa w tym samym rytmie, a czasem nawet go narzuca – powiedziała Brie Welch, eBay’s Resident Stylist. – Dodatkowo trendy często wracają z przeszłości w nowej odsłonie. Dlatego oferta przedmiotów z drugiej ręki na eBay pozostaje jednym z najlepszych źródeł unikalnych perełek dla miłośników stylu na całym świecie.

Pięć głównych trendów wiosna/lato 2026

Raport identyfikuje pięć kluczowych kierunków, które kształtują popyt na modę z drugiej ręki w sezonie wiosennym i letnim.

Teatralna lekkość. Konsumenci sięgają po romantyczne, płynne formy i subtelną elegancję. Moda na prześwitujące tkaniny oraz efektowne detale napędza zainteresowanie baletkami Alaïa – liczba ich wyszukiwań wzrosła o 58 proc. rok do roku. Zainteresowanie elementami ubioru z piórami zwiększyło się o 31 proc.

Kontrolowany nieład. Moda odchodzi od perfekcji na rzecz stylizacji wyglądających na swobodne i nieco niedopracowane. W efekcie zainteresowanie jeansami Levi’s w fasonie boot cut wzrosło o 67 proc., a popularność torebki Balenciaga Le City o 52 proc.

Maksymalizm w akcesoriach. Kupujący szukają ubrań i dodatków z charakterem, bogatych w faktury. Elementy obszyte owczą skórą odnotowały wzrost o 132 proc., a liczba wyszukiwań torby Marc Jacobs Blake zwiększyła się o 44 proc.

Intensywne kolory. Po sezonach zdominowanych przez neutralne barwy wracają odważne zestawienia kolorów i palety inspirowane stylem retro. Liczba wyszukiwań czapek Missoni wzrosła o 56 proc., a produktów Chrome Hearts o 35 proc.

Dyskretna elegancja. Konsumenci wybierają elegancję połączoną z wygodą – wyszukiwania luźnych marynarek wzrosły aż o 1495 proc., a loafersów The Row o 89 proc.

Polska perspektywa: zegarki na topie

W Polsce wyraźnie dominują zegarki – zarówno klasyczne, eleganckie modele, jak i unikatowe egzemplarze vintage. Wśród najczęściej wyszukiwanych produktów na eBay znajdują się kolekcjonerskie i luksusowe modele: Erebus Ascent HAQ, tarcze do zegarków HEUER Carrera oraz damski Jaeger LeCoultre Cocktail Lady Vintage Art Deco.

Dane te wskazują, że polscy użytkownicy platformy szczególnie cenią akcesoria premium łączące funkcjonalność z wyjątkowym charakterem. Zegarki stanowią główną kategorię zarówno w wyszukiwaniach, jak i w sprzedaży na polskim rynku.

Kultura napędza recommerce

Raport pokazuje również, jak wydarzenia kulturowe bezpośrednio wpływają na aktywność rynku mody z drugiej ręki. Wzrost popularności konkretnych produktów koreluje z ich obecnością w mediach – od torby Prada Spazzolato pokazanej w serialu „Love Story” po zegarek Cartier Tank Américaine, w którym Kendrick Lamar wystąpił podczas gali Grammy.

Zestawione dane potwierdzają, że recommerce stanowi silny wskaźnik tego, co konsumenci kupują, sprzedają i cenią. Pełny raport eBay Watchlist jest dostępny na stronie ebay.com/thewatchlist.