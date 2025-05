Mastercard promuje Click to Pay z loterią dla konsumentów

Mastercard, dostawca usług płatniczych, rozpoczął nową kampanię promującą usługę Click to Pay. Jest to globalny standard płatności kartą w e-commerce, który łączy wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji z maksymalną wygodą dla użytkowników. W ramach kampanii, Mastercard organizuje loterię dla konsumentów, nagradzającą płatności realizowane za pomocą Click to Pay. Działania te są realizowane we współpracy z partnerami takimi jak Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay.

Podsumowanie

• Mastercard wprowadza Click to Pay, nowy standard płatności online.

• Kampania promocyjna podkreśla znaczenie wygody i bezpieczeństwa.

• Loteria oferuje atrakcyjne nagrody dla uczestników.

• Działania są realizowane z partnerami w branży płatności.

Wygodne płatności w codziennym życiu

W najnowszej kampanii reklamowej, Mastercard podkreśla znaczenie codziennych chwil oraz drobnych przyjemności, które nadają życiu smak. Spot reklamowy, osadzony w bliskiej konsumentowi sytuacji, ukazuje bohatera relaksującego się w wannie, który kupuje bilety na koncert przez telefon. Dzięki usłudze Click to Pay, płatność kartą Mastercard odbywa się szybko i bezproblemowo, co pozwala na zachowanie komfortu „chwili dla siebie”. Mastercard pokazuje, jak technologia może wspierać codzienne życie, nie odrywając nas od tego, co naprawdę ważne.

Jerzy Hołub, wiceprezes i dyrektor ds. komunikacji i marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe, podkreśla, że „dla wielu konsumentów głównym oczekiwaniem wobec innowacji jest to, aby były bezpieczne i realnie ułatwiały życie”. Click to Pay ma na celu uproszczenie procesu zakupowego online, łącząc wygodę z najwyższym poziomem bezpieczeństwa. To komfort, który szybko staje się standardem w e-commerce.

Bezpieczeństwo i wygoda dzięki Click to Pay

Click to Pay to nowy standard płatności kartą w internecie, oparty na technologii tokenizacji. To rozwiązanie zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę, eliminując konieczność każdorazowego wpisywania danych karty. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi i bezpiecznymi transakcjami, co jest szczególnie istotne w dobie rosnącej liczby zakupów online. Aby zachęcić konsumentów do korzystania z Click to Pay, Mastercard uruchomił loterię, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz karty podarunkowe.

W loterii przewidziano trzy główne nagrody pieniężne o wartości 100 000 PLN oraz 3 333 nagrody dodatkowe. Uczestnicy mogą również zdobyć karty podarunkowe Empik o wartości 50 zł jako nagrody gwarantowane. Kampania reklamowa jest obecna w telewizji, digitalu oraz mediach społecznościowych, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Realizacja kampanii i jej zasięg

Kampania Mastercard jest realizowana przez zespół profesjonalistów z różnych agencji. McCANN Poland odpowiada za strategię i kreację, Film Produkcja zajmuje się produkcją spotu, a LocoMotive prowadzi postprodukcję. Planowanie i zakup mediów realizuje Carat Polska, natomiast Assembly zajmuje się produkcją materiałów digital. Organizacją i przeprowadzeniem loterii zajmuje się IQ Marketing, a PR prowadzi Solski Communications. Reżyserem spotów jest Maciej Kowalczuk, a sesję zdjęciową zrealizował Mateusz Nasternak.

Kampania potrwa do końca czerwca 2025 roku, a rejestracja do loterii będzie możliwa do 22 lipca 2025 roku. Szczegóły dotyczące loterii można znaleźć na stronie internetowej kampanii, co umożliwia konsumentom łatwy dostęp do informacji o nagrodach i zasadach uczestnictwa.