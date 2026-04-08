Nocne zakupy e-commerce stają się nowym prime time dla polskich konsumentów – między 22:00 a 6:00 sprzedaż bieżni rośnie o 101% r/r, a sprzętu fitness o 40% r/r. Wiosna 2026 przynosi również silne wzrosty w kategoriach codziennych: kawa ziarnista +131% r/r, produkty dla zwierząt do +285% r/r.

Podsumowanie

Nocne zakupy (22:00-6:00): bieżnie +101% r/r, fitness +40% r/r, dom +27% r/r

Produkty codzienne: kawa ziarnista +131% r/r, leki weterynaryjne +285% r/r

Dom i wyposażenie: lamele ścienne +269% r/r, szafy przesuwne +140% r/r, materace +120% r/r

ERLI: 35 tys. sprzedawców, 42 mln produktów, 10 mln kupujących miesięcznie

Codzienne zakupy przenoszą się do marketplace’ów

Polacy coraz częściej traktują e-commerce jako kanał pierwszego wyboru dla produktów codziennego użytku, a nie tylko zakupów okazjonalnych. Kawa ziarnista osiągnęła wzrost GMV o 131% r/r, co wskazuje na regularny, zaplanowany tryb zakupów online. Polacy robią zakupy w sieci w trybie cyklicznym, traktując marketplace jako stałe źródło codziennych produktów.

Produkty dla zwierząt notują jeszcze wyższe dynamiki sprzedaży. Karmy dla psów, żwirki dla kotów i preparaty weterynaryjne bez recepty osiągają bardzo wysokie wzrosty. Obroże przeciwpchelne i przeciwkleszczowe notują wzrosty sięgające około 94% r/r, co bezpośrednio koreluje z początkiem sezonu wiosennego i zwiększoną aktywnością zwierząt na zewnątrz.

Zakupy pierwszej potrzeby koncentrują się na początku miesiąca. W tym okresie sprzedaż leków weterynaryjnych bez recepty wzrosła o 285% r/r, a tabletki do zmywarki o 124% r/r. Pełne wyposażenie domu – od materacy po lamele ścienne – notuje w tym czasie trzycyfrowe wartości sprzedaży. Konsumenci realizują zarówno zakupy pierwszej potrzeby, jak i większe inwestycje w pierwszych dniach po wypłacie.

Dom jako inwestycja w komfort

Segment wyposażenia domu od lat notuje najwyższe wzrosty w polskim e-commerce. Lamele ścienne sprzedają się o 269% lepiej niż rok temu, szafy przesuwne z lustrem osiągają 140% r/r, a materace 120% r/r. Polacy nie traktują mebli i wyposażenia kuchni jako jednorazowego wydatku, lecz inwestycji w komfort i estetykę przestrzeni mieszkalnej.

Oświetlenie LED oraz komplety garnków i patelni zyskały w sprzedaży ponad 90% r/r. Sezonowe remonty i aranżacje wnętrz stają się normą w polskich domach, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy konsumenci planują odświeżenie przestrzeni mieszkalnej po zimie. Trend ten pokazuje zmianę podejścia – dom przestaje być jedynie kosztem, a staje się obszarem inwestycji w jakość życia.

Pogoda i sezonowość sterują zakupami

Dane ERLI pokazują wyraźny wpływ warunków pogodowych na decyzje zakupowe polskich konsumentów. Zimą dominowały produkty związane z bezpieczeństwem i komfortem – nakładki antypoślizgowe, sprzęt grzewczy i odśnieżarki notowały dynamikę sprzedaży na poziomie 60-80% r/r.

Wiosną wzrasta zainteresowanie ogrodem i aktywnością na świeżym powietrzu. Nawozy i nasiona rosną o 70-90% r/r, myjki ciśnieniowe i kosiarki o około 80%, a zabawki ogrodowe dla dzieci przekraczają 110% r/r. Konsumenci planują zakupy online zgodnie z warunkami za oknem, reagując na zmianę pory roku i temperatury. Sezonowość pozostaje jednym z kluczowych czynników kształtujących koszyk zakupowy w polskim e-commerce.

Noc staje się prime time zakupowym

Godziny nocne odgrywają coraz większą rolę w zakupach online. Między 22:00 a 6:00 wzrosty w sprzedaży produktów do domu sięgają 27% r/r, sprzętu fitness 40% r/r, a bieżnie notują rekordowe wyniki sprzedażowe, generując GMV wyższe o ponad 101% r/r w porównaniu do roku poprzedniego.

Trend ten pokazuje, że nocne zakupy nie są już tylko impulsywnym wyborem konsumentów. Noc staje się momentem, w którym klienci podejmują bardziej przemyślane decyzje zakupowe – od planowanych inwestycji w dom po sprzęt sportowy. Zmiana ta może wynikać z trybu życia pracujących konsumentów, którzy po godzinach mają czas na research i porównanie ofert.

Różnice między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami

Styl zakupów Polaków różni się w zależności od wielkości miejscowości. Analiza danych ERLI pokazuje wyraźne różnice w preferencjach produktowych między mieszkańcami dużych miast a mniejszych miejscowości.

W dużych miastach dominują produkty premium – kawa wysokiej jakości, artykuły dziecięce i sprzęt sportowy, w tym bieżnie. Mieszkańcy metropolii częściej wybierają produkty markowe i inwestują w wyposażenie związane z aktywnym stylem życia. W mniejszych miejscowościach klienci wybierają produkty funkcjonalne i codziennego użytku, często związane z budową, remontem oraz wyposażeniem domu. Zakupy w mniejszych miejscowościach mają bardziej praktyczny charakter.