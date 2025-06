Shoper i InPost Pay: wzrost konwersji w e-commerce

InPost Pay, dostępny od sierpnia ubiegłego roku, zyskał uznanie wśród klientów platformy Shoper, która jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy współpracy, usługa ta przyczyniła się do znacznego wzrostu konwersji koszykowej w sklepach internetowych, osiągając nawet 20%. Dzięki InPost Pay, przedsiębiorcy zyskali nie tylko więcej transakcji, ale także nowych, lojalnych klientów.

Podsumowanie

• InPost Pay zwiększa konwersję koszykową w sklepach Shoper.

• Usługa łączy płatności i dostawę w jednym miejscu.

• W ciągu 10 miesięcy zarejestrowano 8,5 mln użytkowników.

• Wzrost udziału InPost Pay w transakcjach w topowych sklepach.

Jak działa InPost Pay?

InPost Pay to pierwsze w Polsce rozwiązanie, które integruje płatności za zakupy oraz dostawę w jednej aplikacji – InPost Mobile. Usługa ta jest łatwa do wdrożenia w praktycznie każdym sklepie internetowym, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona przedsiębiorców. Głównym celem InPost Pay jest uproszczenie procesu zakupowego oraz zmniejszenie ryzyka porzucenia transakcji. W zależności od branży, konwersja koszykowa może wzrosnąć nawet o 30-70%. Co więcej, blisko 85% użytkowników InPost Pay to nowi klienci dla danego sklepu, co stanowi istotny atut dla właścicieli e-sklepów.

Integracja z platformą Shoper

Shoper to oprogramowanie stworzone z myślą o małych i średnich sklepach internetowych, które wspiera zarządzanie sprzedażą online oraz procesy logistyczne, sprzedażowe i marketingowe. Dzięki integracji z InPost Pay, sklepy korzystające z tej platformy zyskały dostęp do nowoczesnych metod płatności, takich jak karty VISA i Mastercard, Google Pay, Apple Pay oraz BLIK. Użytkownicy mogą dokonywać transakcji bez konieczności rejestracji, co znacząco przyspiesza proces zakupowy. Dodatkowo, klienci mają możliwość wyboru dogodnej formy dostawy, czy to do Paczkomatu®, punktu PUDO, czy za pośrednictwem kuriera InPost.

Wzrost popularności InPost Pay

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2025 roku, zakupy realizowane za pośrednictwem InPost Pay zyskały na popularności. Udział tej usługi w transakcjach w 20 topowych sklepach Shoper wzrósł z około 7% we wrześniu ubiegłego roku do ponad 13% w maju bieżącego roku. Łukasz Piechowiak, dyrektor ds. płatności i logistyki w Shoper, podkreśla, że wdrożenie InPost Pay pozwala lepiej wspierać przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów, dostarczając rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku.