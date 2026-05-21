Polski e-commerce cross-border rośnie w rekordowym tempie. Według najnowszego odczytu BaseNajpopularniejszy w Polsce system do zarządzania sprzedażą wielokanałową, do 2025 roku znany jako BaseLinker. Pozwala w jednym miejscu łączyć magazyn sklepu z wieloma platformami marketplace, kurierami i systemami księgowymi, automatyzując większość powtarzalnych procesów.Pełna definicja w słowniku → Index, opartego na danych z ponad 3 000 sklepów internetowych, sprzedaż online w kwietniu 2026 r. wzrosła o 7,4 proc. rok do roku. Najsilniejszą dynamikę wykazuje eksport zagraniczny, który przyspieszył o 19,9 proc. r/r – ponad czterokrotnie szybciej niż sprzedaż krajowa. Udział obrotów zagranicznych w przychodach polskich e-sprzedawców sięgnął 20,2 proc.

Podsumowanie

• Base Index: sprzedaż online +7,4 proc. r/r w kwietniu 2026, na bazie 3 000 sklepów internetowych.

• Cross-borderSprzedaż produktów do klientów z innych krajów za pośrednictwem platform marketplace lub własnego sklepu. W praktyce dla polskiego sklepu cross-border zaczyna się od pierwszych wysyłek do Niemiec, Czech i Słowacji.Pełna definicja w słowniku →: eksport +19,9 proc. r/r, cztery razy szybciej niż rynek krajowy (+4,6 proc.).

• Udział zagranicy: 20,2 proc. przychodów polskich e-sprzedawców pochodzi spoza Polski.

• Base Expo 2026: czwarta edycja, 19 maja w Warszawie, ponad tysiąc uczestników z branży CEE.

Rekordowe wyniki napędzają ekspansję zagraniczną

Dane Base Index pokazują, że polski e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Sprzedaż cross-border, czyli transakcje z klientami spoza granic, przyspieszyła w kwietniu o 19,9 proc. r/r. Dla porównania, sprzedaż krajowa urosła o 4,6 proc. Co piąta złotówka wypracowana przez polskie sklepy internetowe pochodzi już z zagranicy.

Ten wzrost był jednym z głównych tematów czwartej edycji Base Expo, która odbyła się 19 maja 2026 roku w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło ponad tysiąc uczestników z branży e-commerce Europy Środkowo-Wschodniej. Na siedmiu scenach wystąpili przedstawiciele AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku →, Amazon, SHEINChińska platforma e-commerce w modelu ultra-fast fashion, rozwijająca w Europie także segment marketplace dla zewnętrznych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku →, TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku →, eBay, eMAG, AliExpress, InPost i Omnipack.

„Polski e-commerce rośnie w tempie europejskiej czołówki, a już co piąta złotówka pochodzi z zagranicy. Wraz z tym wzrostem coraz więcej firm dochodzi do momentu, w którym dotychczasowa infrastruktura IT przestaje nadążać za skalą biznesu” – powiedział Emil Walczak, dyrektor generalny Base w Polsce. Dodał, że systemy rozbudowywane latami zaczynają bardziej komplikować rozwój niż go wspierać.

Dług technologiczny hamuje skalowanie

Kluczowym wątkiem Base Expo 2026 był dług technologiczny polskich firm e-commerce. Wiele przedsiębiorstw latami rozbudowywało infrastrukturę IT, dodając kolejne narzędzia w odpowiedzi na bieżące potrzeby. Przy rosnącej złożoności operacyjnej – więcej kanałów sprzedaży, więcej rynków, nowe regulacje – firmy coraz wyraźniej odczuwają ciężar rozproszonych systemów, które trudno skalować i kosztownie utrzymywać.

Base przedstawił podejście oparte na stopniowej konsolidacji infrastruktury. Nie chodzi o wymianę wszystkiego naraz, ale racjonalny dobór narzędzi z mierzalnymi efektami na każdym etapie. Firma oferuje ponad 1 700 integracji z marketplace’ami, sklepami internetowymi, przewoźnikami, operatorami fulfillment oraz systemami księgowymi i ERP. Wbudowany silnik automatyzacji pozwala odciążyć zespoły z powtarzalnych zadań.

Base obsługuje ponad 35 000 klientów na całym świecie, przetwarzając rocznie ponad 320 milionów zamówień i ponad 17 miliardów dolarów GMV. Firma działa w 20 krajach, w tym w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Indiach i Brazylii.

„Pracując z rynkami e-commerce w Europie Zachodniej, Azji i obu Amerykach, widzę wyraźnie, że Polska jest dziś jednym z najciekawszych rynków na świecie pod względem dynamiki i potencjału cross-border” – dodał Bobby Morrison, doradca zarządu w Base. Podkreślił, że polscy sprzedawcy mają konkurencyjne produkty i doświadczenie z wymagającego rynku wewnętrznego.

Marketplace z całej Europy w Warszawie

Druga oś programowa Base Expo 2026 dotyczyła ekspansji cross-border i skalowania operacji. Saad Nek Akhtar, General Manager ds. ekspansji marketplace’ów w Europie w Amazon, mówił o Polsce jako elemencie europejskiej strategii platformy. Przedstawiciele SHEIN i TEMU wskazywali, jak ich ekosystemy mogą stać się dźwignią dla europejskich marek wchodzących na rynki globalne. eBay zaprezentował strategię na rynki zachodnie, a Allegro omówiło narzędzia budujące lojalność klienta na międzynarodowym etapie rozwoju platformy.

AI wymaga uporządkowanych danych

Trzecią osią programową była sztuczna inteligencja i automatyzacja. Base zaprezentował Listing Agenta, narzędzie AI do automatyzacji tworzenia i optymalizacji ofert produktowych, oraz rozwiązanie AI w call center wspierające obsługę klienta w czasie rzeczywistym.

Temat AI powiązano bezpośrednio z wątkiem konsolidacji infrastruktury. Sztuczna inteligencja daje realną przewagę dopiero wtedy, gdy dane są uporządkowane. Firmy z rozproszonymi systemami utykają na etapie pilotaży, bo większość wysiłku idzie na konsolidację danych, zanim jakikolwiek model może zacząć pracować.

„Jeszcze niedawno wygrywał ten, kto miał najszerszy asortyment albo najniższą cenę. Dziś wygrywają firmy, które potrafią szybciej podejmować decyzje, a to wymaga danych w czasie rzeczywistym i narzędzi, które te dane zamieniają w działanie. AI jest w tym kluczowe, ale tylko dla tych, którzy mają na czym budować” – powiedział Marcin Czyczerski, współzałożyciel GCG Partners.

Na scenie głównej wystąpił także Guenther Steiner, były Team Principal zespołu Haas F1, obecny CEO Red Bull KTM Tech3 w MotoGP. W formule fireside chat mówił o budowaniu zespołów o wysokiej efektywności i podejmowaniu decyzji pod presją.